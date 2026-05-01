“어제 예약할걸, 네식구 21만원 날렸다” 제주행 항공권 예약하다 ‘깜짝’

5월 유류할증료 ‘역대 최대’

오늘부터 제주행 왕복 5만원 추가 부담

일본행도 왕복 15만원↑…‘여행 포기’ 속출

이미지 확대 설 명절 앞두고 붐비는 인천공항 설 명절 연휴를 앞둔 11일 인천국제공항 제1여객터미널 출국장에서 승객들이 탑승 수속을 위해 줄을 서고 있다. 2026.2.11 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 설 명절 앞두고 붐비는 인천공항 설 명절 연휴를 앞둔 11일 인천국제공항 제1여객터미널 출국장에서 승객들이 탑승 수속을 위해 줄을 서고 있다. 2026.2.11 연합뉴스

이미지 확대 인천국제공항에서 이륙하는 대한항공 여객기. 2026.4.16 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 인천국제공항에서 이륙하는 대한항공 여객기. 2026.4.16 연합뉴스

세줄 요약 국제 유가 상승 여파로 항공 유류할증료가 크게 오르면서 제주와 해외 항공권 가격이 뛰었다. 국내선은 4.4배, 국제선은 2배 안팎 인상돼 4인 가족 제주 왕복은 21만원 이상 더 내야 한다. 유가 급등 여파로 항공 유류할증료 최고 단계 적용

국내선 4.4배, 국제선 2배 안팎 인상으로 부담 확대

제주 왕복 4인 가족 21만원 추가, 여행 취소도 증가

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제주도가 친정인 A(40)씨는 7월 말 아이를 데리고 친정에 가기로 하고 지난달 제주-서울행 편도 항공권 2석을 미리 예매했다. 출발 날짜가 정해지지 않아 서울-제주행 편도 항공권은 예매하지 않은 상태였는데, 1일 항공권을 조회하다 깜짝 놀랐다.이날부터 항공사의 유류할증료가 인상돼 항공권 가격이 평소보다 2만 6400원 뛰었기 때문이다. A씨는 “하루 전 예매했다면 5만원을 아낄 수 있었던 것”이라며 “큰 돈은 아니지만 아깝다”라고 토로했다.이란 사태로 국제 유가가 고공행진하면서 이날부터 발권되는 항공권에 본격적인 고유가 여파가 불어닥치고 있다. 국내선은 4.4배, 국제선은 2배 가까이 인상된 유류할증료가 적용돼 올여름 제주 여행은 물론 해외여행을 떠나려던 여행객들의 발목을 잡고 있다.항공업계에 따르면 이번 달 발권하는 항공권에는 유류할증료 최고 단계인 33단계(갤런당 470센트 이상)가 적용된다.2016년 현행 유류할증료 체계가 도입된 이래 33단계가 적용된 것은 이번이 처음이다.국내선의 경우 편도 기준 3만 4100원으로 책정됐는데, 이는 4월 기준인 7700원 대비 4.4배 뛴 것이다.4인 가족이 제주행 왕복 항공권을 다음달 예매할 경우 유류할증료를 총 21만 1200원 추가 부담해야 한다.국제선의 경우 유류할증료가 편도 기준 최대 50만원까지 치솟았다. 대한항공은 편도 기준 7만 5000원~56만 4000원의 유류할증료를 부과하는데, 이는 지난달(4만 2000원~30만 3000원) 대비 1.8~1.9배 오른 수준이다.가장 가까운 후쿠오카 왕복 여행에도 1인당 6만 6000원을 추가 부담해야 하며, 뉴욕 왕복 여행에는 52만 2000원이 더 들게 됐다.아시아나항공은 8만 5400원~47만 6200원으로 2배가량 올랐다. 저비용항공사(LCC)인 제주항공은 후쿠오카와 상하이 등 최단거리 국제선은 29달러에서 52달러로, 가장 긴 노선인 싱가포르 등은 68달러에서 126달러로 2배가량 끌어올렸다.유류할증료가 치솟자 적지 않은 여행객들은 항공권을 지난달 미리 예약했다. 여행 일정이 정해지지 않아 예약을 미뤘던 여행객들 사이에서는 “그냥 여행을 가지 않기로 했다”며 포기하는 사례가 속출하고 있다.항공업계는 유류할증료를 끌어올려도 치솟은 유류비 탓에 수익성이 악화되자 일부 항공편을 감편하고 있다.아시아나항공은 이번 달 국제선 3개 노선에서 총 8회를 줄일 계획이었으나 13회로 늘렸다. 진에어는 지난달 8개 노선에서 왕복 기준 45편을 운항하지 않은 데 이어 이번달에는 14개 노선에서 131편을 운항하지 않기로 했다.