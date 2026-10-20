문화로 채우는 금요일… 서울 스탬프 투어 첫선

새달 6일 ‘문화로 야금야금’ 연결
서울시는 11월 6일 도심 문화공간을 걸으며 체험과 전시, 공연을 즐기는 문화투어 ‘스탬프로 야금야금’을 시범 운영한다고 20일 밝혔다.
도심 걸으며 체험·전시·공연 즐겨
스탬프로 야금야금은 ‘문화로 야금야금’의 각 시설에서 개별적으로 진행하던 프로그램을 도보 동선으로 연결해 하나의 나들이처럼 선보이는 첫 시도다. 한 시설을 관람한 뒤 인근 시설 체험과 공연으로 자연스럽게 이어지도록 구성해 시민이 도심에서 다양한 문화를 즐길 수 있도록 했다. 문화로 야금야금은 4월부터 12월까지 서울도서관 등 시에서 운영하는 8개 문화시설에서 매주 금요일 운영하는 문화 프로그램이다.
노성철 서울시의원, 강남상가아파트 정비 첫걸음 위한 ‘기초조사 예산 1억원’ 확보 추진
노성철 서울시의회 의원(더불어민주당·동작3)은 지난 19일 서울시의회 제1대회의실에서 ‘노후 시장·공동주택 복합건축물의 정비방안 모색을 위한 정책토론회’를 열고, 상도1동 강남상가아파트의 정비 착수를 지원하기 위한 기초조사 및 정비 방향 검토 예산 1억원 확보를 추진하겠다고 밝혔다. 이번 토론회는 상도1동 강남상가아파트를 필두로 노후된 시장 및 공동주택 복합건축물의 정비 사업이 오랜 기간 표류하는 이유를 진단하고, 주민 주도의 실질적인 사업 착수를 뒷받침할 공공의 지원책을 모색하기 위해 개최됐다. 발제는 김윤석 동작구 도시정비과장이 진행했으며, 권대중 좌장이 토론을 이끄는 가운데 이수홍 동작구의원, 서울시 관계 공무원, 정비사업 전문가를 비롯해 상가 및 공동주택 소유주와 지역 주민들이 참석해 다양한 의견을 교환했다. 이 자리에서 참석자들은 좁은 부지 면적, 과도한 기존 용적률, 복잡하게 얽힌 토지 및 건물 소유권, 추진위원회 등 조직 결성의 난항, 초기 자금 마련의 압박 등을 주요 정비 걸림돌로 지목했다. 아울러 일방적인 정비 방식이나 개발구역 선점에 앞서 세밀한 기초 조사와 복수의 대안에 대한 사업성 분석이 우선되어야 한다는 제언이 모아졌다. 특히 주민
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참가자는 서울갤러리, 세종·충무공 이야기, 감사의 정원을 차례로 방문해 체험과 전시 프로그램에 참여한 뒤 스탬프를 모으면 된다. 저녁엔 서울공예박물관 공예콘서트 또는 서울도서관 문학낭독회 중 하나를 선택하면 된다. 21일부터 서울시 공공서비스 예약에서 선착순으로 신청하면 된다. 4개 시설의 스탬프를 모두 모은 뒤 소셜미디어(SNS)에 ‘문화로야금야금’ 해시태그(#)를 적어 올린 후 만족도 설문조사에 참여하면 소정의 기념품을 받을 수 있다.
2026-10-21 23면
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스탬프로 야금야금은 기존 프로그램을 어떻게 구성했나?