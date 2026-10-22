삼성서울병원, 세계 스마트병원 4위…AI로 미래의료 선도

뉴스위크 평가 1년 새 11계단 상승…미국 외 병원 중 최고, 국내 의료기관 중 6년째 1위

의료 IT·전자의무기록 등 HIMSS 4개 분야 최고 등급…AI 기반 환자 중심 진료체계 구축

이미지 확대 SMC-GPT 병동에서 사용하는 모습.jpg 직원들이 병원이 자체 구축해 운영 중인 대화형 AI ‘SMC-GPT’를 사용하고 있다. 삼성서울병원 제공. 닫기 이미지 확대 보기 SMC-GPT 병동에서 사용하는 모습.jpg 직원들이 병원이 자체 구축해 운영 중인 대화형 AI ‘SMC-GPT’를 사용하고 있다. 삼성서울병원 제공.

세줄 요약 삼성서울병원이 뉴스위크 ‘월드 베스트 스마트병원 2027’에서 세계 4위를 기록했다. 지난해보다 11계단 뛰었고, 미국 외 의료기관 중 가장 높은 순위다. AI와 데이터, 자동화 기술을 병원 운영과 진료에 접목한 AX 성과가 높게 평가됐다. 뉴스위크 스마트병원 평가 세계 4위 달성

AI·데이터·자동화 접목한 AX 성과 부각

국내 1위 유지, 미국 외 의료기관 최고 순위

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삼성서울병원이 글로벌 시사주간지 뉴스위크가 발표한 ‘월드 베스트 스마트병원 2027(World’s Best Smart Hospitals 2027)’에서 세계 4위에 올랐다. 지난해 15위에서 11계단 상승한 것으로, 미국 외 의료기관 가운데 가장 높은 순위다. 인공지능(AI)을 비롯한 디지털 기술을 병원 운영과 진료 전반에 접목하는 AI 전환(AX)이 가시적인 성과로 이어졌다는 평가다.이번 평가에서 삼성서울병원보다 앞선 병원은 미국 메이요 클리닉, 클리블랜드 클리닉, 마운트 시나이 병원뿐이다. 세계적인 암 전문기관인 MD앤더슨 암센터도 5위에 자리했다. 상위 5개 병원이 모두 미국에 위치한 가운데 삼성서울병원은 국내 의료기관 중 6년 연속 1위를 지켰다.이번 성과의 의미는 단순한 순위 상승에 그치지 않는다. 의료의 디지털 전환이 병원 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부상한 가운데 삼성서울병원이 AI와 데이터, 자동화 기술을 체계적으로 활용하는 미래형 병원 모델에서 세계적인 경쟁력을 인정받았다는 점에서 주목된다.뉴스위크의 스마트병원 평가는 국내외 전문가 추천과 함께 디지털 정보 시스템, 디지털 인프라, 교육 및 피드백, AI, 로봇 및 자동화, 거버넌스 및 인증, 평가 및 감사 등 7개 영역을 종합적으로 살핀다. 특정 기술의 도입 여부를 넘어 디지털 기술을 병원 전체의 업무와 의료서비스에 얼마나 체계적으로 적용하고 있는지를 평가하는 방식이다.삼성서울병원은 AI의 전략적 도입과 실행, 책임 있는 활용 역량을 인정받아 ‘AI 혁신 리더’로 선정됐다. 디지털 성숙도를 5점 만점으로 평가하는 항목에서도 최고점을 받았다. 상위 5개 병원 가운데 만점을 받은 곳은 1위 메이요 클리닉과 삼성서울병원뿐이다.이 같은 성과는 국제의료정보관리시스템협회(HIMSS)의 평가에서도 확인된다. 삼성서울병원은 의료 IT 인프라(INFRAM), 의료 데이터 분석(AMAM), 전자의무기록(EMRAM), 디지털 영상 진료(DIAM) 등 4개 분야에서 최고 등급인 7단계를 획득했다. 특히 INFRAM과 DIAM은 각각 2022년과 2023년 세계 최초로 7단계에 도달했다. 디지털 인프라 구축부터 의료정보의 활용까지 병원 전반의 정보화 수준을 끌어올린 결과다.삼성서울병원은 이러한 기반 위에서 AI를 실제 의료 현장과 병원 업무에 적용하는 작업에도 속도를 내고 있다. 지난 6월 AI 전환을 전담하는 AX추진단을 출범시켜 첨단지능형 병원으로의 전환을 본격화했다.대표적인 사례가 병원이 자체 구축해 운영 중인 대화형 AI ‘SMC-GPT’다. 병원 내부 AI 비서 역할을 하는 이 시스템은 업무 관련 질의응답은 물론 진료기록 요약, 문서 초안 작성, 병원 내 지침과 업무 절차 안내 등을 지원한다. 의료진과 직원이 반복적인 행정 업무에 들이는 시간을 줄이고, 핵심 업무에 집중할 수 있도록 돕는 것이 목적이다.2026년 하반기에는 원내 의료정보시스템 다윈(DARWIN)과 연동하는 AI 서비스 ‘다이아(DAIA)’도 선보일 계획이다. 전자의무기록 검색과 분석, 환자 정보 요약뿐 아니라 의료진과 환자의 대화를 텍스트로 변환해 의무기록 작성에 활용하는 기능을 갖출 예정이다. AI를 단순한 업무 보조 도구에서 진료 과정의 효율과 정확성을 높이는 기반 기술로 확장하려는 시도다.환자 경험을 개선하기 위한 디지털 전환도 추진한다. 스마트 기기에서 수집한 생체 데이터와 환자가 직접 입력한 증상 정보를 진료 현장에서 활용할 수 있도록 연계하고, 환자와 의료진이 데이터를 중심으로 소통하는 체계를 구축할 방침이다. 협력 의료기관과의 진료 연계를 지원하는 플랫폼 ‘에스케어넷(S-CARENet)’을 통해서는 진료 예약과 온라인 원격협진, 진료 자문 등을 지원해 의료기관 간 협력도 강화할 계획이다.세계적인 병원들의 관심도 이어지고 있다. 최근 한국에서 열린 세계병원대회 기간에는 클리블랜드 클리닉과 마운트 시나이 병원, MD앤더슨 암센터의 주요 관계자들이 삼성서울병원을 방문했다. 메이요 클리닉도 연내 방문을 계획하고 있다. 스마트병원 운영 경험과 디지털 혁신 사례를 공유하려는 국제 의료계의 관심을 보여주는 대목이다.다만 스마트병원의 경쟁력은 첨단 기술을 얼마나 많이 도입했느냐만으로 결정되지 않는다. AI가 의료진의 판단을 지원하고 환자 안전을 높이며, 의료서비스의 질과 접근성을 개선하는 데 실질적으로 기여해야 한다. 데이터 보안과 개인정보 보호, AI 활용의 책임성 역시 함께 확보해야 할 과제다.박승우 삼성서울병원장은 “AX가 시대의 화두가 된 지금, 미래의료의 모습은 현재 예상보다 더 발전해 있을 것”이라며 “그럼에도 우리가 지향하는 환자 중심의 의료는 변하지 않을 것이라 믿는다. 환자와 함께 혁신을 거듭해 우리 손으로 만든 미래의료를 세상과 나누겠다”고 말했다.삼성서울병원의 세계 4위 성적은 AI와 디지털 기술이 병원의 미래 경쟁력을 가늠하는 중요한 기준이 됐음을 보여준다. 앞으로의 과제는 기술적 성취를 실제 진료 성과와 환자 만족도로 연결하는 것이다. 첨단 기술을 환자 중심의 의료라는 본질과 결합할 수 있을지가 삼성서울병원이 글로벌 스마트병원 선두권을 넘어설 핵심 관건이 될 전망이다.