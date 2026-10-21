“女아이돌 임신…아이 아빠는 비공개” 활동 중단 발표에 ‘발칵’ 뒤집힌 이유 [월드픽]

중국 가상 아이돌 임신 발표에 역풍

“출산휴가·육아수당도 줘야 하나” 조롱

제작진 “그룹 규모 줄이려 꾸며낸 이야기” 사과

중국의 한 가상 걸그룹이 멤버의 임신 소식을 발표했다가 거센 비판에 휩싸였다. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국의 한 가상 걸그룹이 멤버의 임신 소식을 발표했다가 거센 비판에 휩싸였다. SNS 캡처

AI 걸그룹 베이비퀸. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 AI 걸그룹 베이비퀸. SNS 캡처

가상 배우 팡타오쯔의 콘택트렌즈 광고 캡처 닫기 이미지 확대 보기 가상 배우 팡타오쯔의 콘택트렌즈 광고 캡처

세줄 요약 중국의 AI 걸그룹 베이비퀸이 멤버 미티의 임신과 활동 중단을 발표해 논란이 커졌다. 웨이보에서 화제가 됐지만 누리꾼들은 AI가 임신을 이유로 내세운 점을 조롱했고, 다음 날 신곡 커버 공개까지 겹치며 노이즈 마케팅 의혹이 제기됐다. 제작진은 결국 그룹 규모를 줄이려 만든 거짓 설정이었다고 사과했다. AI 걸그룹 베이비퀸, 멤버 임신 발표로 논란

누리꾼 조롱과 노이즈 마케팅 의혹 확산

제작진, 그룹 축소 위한 거짓 설정 인정

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중국의 한 가상 걸그룹이 멤버의 임신 소식을 발표했다가 거센 비판에 휩싸였다.20일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 랴오닝성을 기반으로 활동하는 인공지능(AI) 걸그룹 ‘베이비퀸(BABYQUEEN)’이 가상 멤버의 임신을 발표한 뒤 온라인에서 거센 역풍을 맞았다고 보도했다.베이비퀸은 지난 9월 결성된 4인조 K팝 스타일의 가상 걸그룹이다. 논란은 지난 13일 멤버 미티(Mity)의 이름으로 작성된 공지에서 시작됐다.미티는 자신이 임신했다며 모든 공개 활동을 중단하겠다고 밝혔다. 아이의 아버지가 누구인지는 언급하지 않은 채 팬들에게 자신의 사생활과 새로운 삶을 존중해 달라고 요청했다.이 게시물은 중국 소셜미디어(SNS) 웨이보에서 조회수 7800만회를 넘기며 화제가 됐다.중국 누리꾼들은 황당하다는 반응을 쏟아냈다. 실제 아이돌도 임신 사실을 공개하기 쉽지 않은 상황에서, 신체가 없는 AI 캐릭터가 임신을 활동 중단의 이유로 내세운 것이 이해하기 어렵다는 지적이다.일부 누리꾼은 “진짜 아이돌도 임신 소식은 쉽게 꺼내지 못하는데, 수많은 이유 중 하필 임신을 골랐느냐”고 꼬집었다.또 다른 누리꾼들은 “AI가 임신할 수 있다면 출산휴가와 육아수당도 지급해야 하는 것 아니냐”, “AI 운영 비용이 떨어져서 활동을 줄이려는 것 아니냐”는 취지의 댓글을 남기며 비꼬았다.논란은 발표 직후 이어진 행보로 더욱 커졌다. 베이비퀸은 임신 발표 다음 날인 14일, 한국 걸그룹 에스파의 노래 ‘넥스트 레벨(Next Level)’을 커버한 뮤직비디오를 공개했다. 이를 두고 누리꾼들은 임신과 활동 중단이라는 자극적인 설정으로 관심을 모은 뒤 신곡 홍보에 나선 것 아니냐며 노이즈 마케팅 의혹을 제기했다.비판이 거세지자 제작진은 임신 발표가 사실이 아니라고 인정하고 사과했다.중국 매체 상하이데일리 계열 매체인 샤인(SHINE)에 따르면 제작진은 여러 AI 캐릭터를 동시에 관리하는 데 부담을 느껴 그룹 규모를 줄이려 했으며, 미티를 그룹에서 제외하기 위한 설정으로 임신 이야기를 만들었다고 밝혔다.제작진은 임신을 활동 중단의 이유로 내세운 것은 부적절했다고 인정했다. 이들은 K팝을 좋아하는 젊은 여성들이 취미로 만든 프로젝트이며, 수익을 목적으로 운영한 것은 아니라고 해명했다.그러나 해명 이후에도 논란은 이어졌다. 특히 여성들이 실제로 겪는 임신과 출산의 신체적·사회적 부담을 가상의 캐릭터가 관심을 끌기 위한 극적 장치로 활용했다는 비판이 나왔다.한 누리꾼은 결코 가볍게 소비해서는 안 될 민감한 주제를 상품화한 것이라고 지적했다.중국에서는 앞서 AI 배우를 둘러싼 광고 논란도 불거졌다. 가상 배우 팡타오쯔(方桃子)는 콘택트렌즈를 홍보하면서 하루 종일 착용해도 편안했다고 말해 비판을 받았다. 실제 신체가 없는 AI 인물이 직접 제품을 사용한 것처럼 표현한 것이 문제가 되면서 허위 광고 논란으로 이어진 바 있다.