‘시누크’ 노병 구하기… “1만ℓ 산불 헬기 부활 위한 컨트롤타워를” [홍희경의 탐구]

산불 진화 ‘게임체인저’ 도입 방안

이미지 확대 산림청 시누크 헬기가 물을 뿌리는 모습을 생성형 인공지능(AI)으로 합성한 이미지. 미 육군 퇴역기 재제작품을 산불철 동안 임차한 헬기로 미국인 조종사가 몬다. 국군 시누크의 퇴역과 산림청의 대형 헬기 확충 시기가 겹쳤지만, 퇴역 군용 헬기를 산불 진화에 쓰는 일은 국내에 선례가 없어 관계 부처의 논의는 걸음마 단계다.

산림청 제공 닫기 이미지 확대 보기 산림청 시누크 헬기가 물을 뿌리는 모습을 생성형 인공지능(AI)으로 합성한 이미지. 미 육군 퇴역기 재제작품을 산불철 동안 임차한 헬기로 미국인 조종사가 몬다. 국군 시누크의 퇴역과 산림청의 대형 헬기 확충 시기가 겹쳤지만, 퇴역 군용 헬기를 산불 진화에 쓰는 일은 국내에 선례가 없어 관계 부처의 논의는 걸음마 단계다.

산림청 제공

이미지 확대 표는 퇴역 군 헬기를 산불 진화에 활용하는 과제를 ‘작전 개요’ 형식으로 정리한 것이다. 닫기 이미지 확대 보기 표는 퇴역 군 헬기를 산불 진화에 활용하는 과제를 ‘작전 개요’ 형식으로 정리한 것이다.

이미지 확대 홍희경 논설위원 닫기 이미지 확대 보기 홍희경 논설위원

2026-10-22 25면

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올봄 산불 현장에 앞뒤로 로터를 단 대형 헬기가 등장했다. 보잉 CH-47D ‘시누크’다. 1985년 8월 미국 보잉이 만들어 미 육군이 쓰다 퇴역시킨 기체를 미국 회사 컬럼비아 헬리콥터스(컬럼비아사)가 산불용으로 재제작했다. 물 1만ℓ를 40초 만에 담고, 물을 실은 채 시속 241㎞로 난다. 산림청 주력 대형 헬기인 S-64 ‘에어크레인’(8000ℓ, 시속 178㎞)보다 많이 싣고 빨라 산불 진화의 게임체인저로 기대를 모으는 기종이다.산림청은 2035년까지 대형 헬기를 지금의 7대에서 19대로 늘릴 계획인데, 그 핵심 자산이 시누크다. 지금까지 7대, 3565억원어치를 계약했다. 도입 과정은 순조롭지 않다. 2022년 계약한 1호기는 원래 430억원을 들여 신품 동체로 만든 산불용 시누크를 들여올 계획이었는데, 컬럼비아사가 지난해 3월 신품 동체 공급이 어렵다며 미 육군 중고 퇴역기를 활용한 재제작 기체로 바꾸자고 했다. 산림청은 감사원, 재정 당국과 논의한 끝에 계약변경심의위원회를 거쳐 재제작 기체를 들여오는 것으로 계약을 바꿨다. 도입 비용은 380억원으로 깎았고, 원래 지난해 12월이던 납기가 내년 6월로 미뤄지는 대신 올해와 내년 두 차례 봄철 무상 지원을 받기로 했다. 산림청은 한 번 임차비용(약 90억원)을 기준으로 180억원어치를 지원받는 것으로 본다. 정식 납품 전까지는 미국에 등록된 기체를 쓰기 때문에, 헬기는 업체의 미국인 조종사가 몬다.하늘길은 각종 규제로 꽉 차 있다. 헬기가 하늘을 날려면 두 번의 인증(증명)이 필요하다. 먼저 그 기종의 설계가 안전 기준에 맞는지 따지는 ‘형식증명’(TC)을 받아야 한다. 제작사가 최초 설계도면과 시험 자료로 부품 하나하나까지 기준을 충족했음을 입증해야 하는 절차다. 다음으로 개별 기체 한 대 한 대가 설계대로 만들어져 날 수 있는 상태인지 보는 ‘감항증명’을 받아야 한다. 자동차가 차종별 형식승인과 차량별 검사를 모두 거쳐야 도로를 달릴 수 있듯이 말이다.인증은 군용과 민간용이 구별돼 있어, 군에서 받은 인증으로는 민간 하늘을 날 수 없는 게 원칙이다. 군용 시누크도 마찬가지다. 산림청이 처음 계약한 신품 동체는 보잉이 1980년대에 만든 민간형 시누크의 TC를 바탕으로 한 기체라, 국내 승인도 통상 절차로 풀릴 수 있었다. 계약이 재제작 기체로 바뀌면서 사정이 달라졌다. 퇴역한 미군 시누크를 다시 만든 이 기체가 가진 건 산불 진화 같은 특수 임무에 한해 쓰도록 허용하는 ‘제한형식증명’(RTC)이다. 일반 민간 헬기와 같은 TC를 받으려면 최초 설계도면을 가진 원제작사 보잉의 자료가 필요한데, 보잉은 미국 연방항공청(FAA)에 인증을 신청하지 않았다.미국산 헬기가 FAA의 TC를 받으면 국내 하늘길도 열린다. 한미 항공안전협정에 따라 국토교통부가 미국의 민간 인증을 상호 인정해 승인해 주기 때문이다. 산림청이 2002년부터 운용해 온 에어크레인 7대도 미국 에릭슨이 옛 기체를 다시 만든 재제작품이지만, 처음부터 민간형 TC가 있는 기종이라 이 절차를 거쳐 우리 조종사가 몰고 있다.RTC는 사정이 다르다. 최초 설계도면으로 모든 기준을 입증하는 대신 군 운용 이력 등을 근거로 특정 임무에 필요한 기준만 따져 내준 인증이다. 국가 간 상호 인정 절차는 이런 인증을 대상으로 하지 않는다. 항공안전법도 2017년 국내 RTC 제도를 만들면서 외국 RTC를 승인하는 조항은 두지 않았다. 민간 항공 인증 주무 부처인 국토부로서는 설계도면 없이 미국의 판단만 보고 안전을 승인하기 어렵다. 남은 길은 기종 승인 대신 기체 한 대씩 따로 심사해 띄우는 ‘특별감항증명’이다. 컬럼비아사가 기체마다 FAA의 RTC를 받아 오면 두 나라 항공당국이 특별협의를 벌여 해당 헬기를 한국에서도 날 수 있게 인증하는 방식이다. 국토부는 지난 8월 FAA에 미국의 관련 법과 제도, 사례를 문의해 일부 회신을 받는 등 협의 방안을 찾기 시작했다.기후변화로 세계 곳곳에서 큰 산불이 나 대형 헬기를 찾는 나라가 늘면서, 재제작에 쓸 시누크 동체는 갈수록 귀해지고 있다. 예산을 편성하고 주문을 해도 재제작사가 퇴역 군용 동체를 구하지 못하면 산불 헬기 대형화 계획은 늦어진다. 그런데 한국에는 군이 가진 시누크들이 있다.이 헬기를 산림청이나 소방청이 받아서 산불 진화에 쓸 수 있다면 비용을 줄일 수 있다는 게 산림청 판단이다. 산림청은 한 번에 물 1만ℓ를 싣는 산불 헬기는 시누크가 유일한데, 군 기체를 재제작 방식으로 고치면 대당 300억~350억원 수준이 될 것으로 추산했다. 미국에서 들여오는 재제작품(최대 550억원)보다 싸고, 민수용 신품은 최소 두 배 이상의 비용과 납품 기간이 든다는 것이다. 군이 오랜 기간 시누크를 운용하며 쌓은 조종·정비 역량도 활용할 수 있다. 마침 군이 2028년까지 신형 시누크 18대를 들이며 낡은 시누크를 차례로 퇴역시키는 시기와도 맞물렸다.그러나 이번엔 미국 규정이 발목을 잡는다. FAA는 미군이 쓰던 헬기에 대해선 군사용 운용 이력을 근거로 RTC를 내주지만, 외국군이 쓰던 기체는 원칙적으로 받지 않는다. 그래서 시누크를 산불 진화에 쓰는 호주·아르헨티나·튀르키예 등은 대부분 미국 민간업체의 헬기를 조종사째 빌려 쓰고 있으며, 아직까진 한국도 마찬가지다.스페인과 그리스처럼 군이 산불 진화기를 직접 운용하는 나라도 있다. 한국도 올봄 이재명 대통령의 “초동 총력 대응” 지시에 따라 군이 시누크와 블랙호크 등 헬기를 103차례, 연 320대 산불에 투입했다. 다만 군 헬기는 국방 임무가 우선이고 산림청 조종사가 이 헬기를 몰 수도 없다.군용 시누크를 산불 헬기로 바꿀 길을 찾아 강선영 국민의힘 의원은 지난 5월 두 갈래를 담은 법안 두 건을 발의했다. 그중 첫째는 산림·소방 헬기에 군 인증 체계를 적용해, 국제 민간항공의 기본 조약인 시카고협약의 적용을 받지 않는 ‘국가 항공기’로 보자는 것이다.국가 항공기는 누가 소유했느냐가 아니라 어디에 쓰느냐로 가른다. 시카고협약은 군·세관·경찰 업무에 쓰는 항공기를 국가 항공기로 보고 협약 적용에서 빼는데, 산불 진화처럼 협약에 이름이 없는 임무에 쓰는 항공기도 국가 항공기로 분류하는 나라가 있다. 프랑스는 민방위의 산불 진화기를 국가 항공기로 두되, 2013년 국방부 산하에 국가항공안전국(DSAÉ)을 세워 군·헌병·세관과 민방위 항공기 1300여 대의 안전 감독을 전담하게 했다. 국가 항공기도 민간 항공기의 항행 안전을 충분히 고려하도록 스스로 규정을 갖춰야 하기 때문이다. 즉 산림·소방 헬기를 군 인증 체계로 편입하더라도 산림 헬기의 운항 안전을 누가 감독할지가 관건인 셈이다.미국과의 협의 여부도 따져 봐야 한다. 국군 시누크는 미국 정부가 직접 파는 해외군사판매(FMS)로 들여왔다. FMS로 산 무기는 구매국 정부 밖으로 넘길 때 미국의 동의를 받아야 하는데, 산림청은 같은 정부 기관이어서 넘기는 일 자체는 걸림돌이 되지 않는다. 다만 군사용으로 들여온 장비를 산불 진화에 쓰고 정비 기술 자료를 군 밖에서 활용하는 부분은 미국과 협의할 대상이 될 수 있다. 미국 정부는 2013년 주한미군 시누크 14대를 한국에 팔며 의회에 낸 통보문에 재난 구호와 소방을 쓰임새에 포함시켰지만, 국군이 쓰는 경우를 전제로 한 것이었다.강 의원 법안의 둘째 갈래는 민간 인증의 문을 넓히는 것이다. 군에서 20년 넘게 운용한 기체를 개조하면 군 감항인증 전문기관이 인정하는 것만으로 RTC를 받은 것으로 보자는 것으로, 군 운용 이력을 인증 근거로 삼는 미국 방식을 국내에 들이자는 취지다.국내에는 수리온의 전례도 있다. 군용으로 개발된 수리온은 한때 산림·소방용으로 인증할 방법이 없었지만, 2017년 항공안전법 개정으로 RTC 제도를 만들면서 민간용 신품 기체로 2022년 국토부의 RTC를 받았다. 시누크가 같은 길을 가려면 결함이 생겼을 때 판단의 출발점인 최초 설계도면과 결함 정보를 계속 받을 통로, 수십 년 군 운용 기간의 정비 이력을 갖춰야 한다. 설계도면과 결함 정보는 보잉과 미 육군이 쥐고 있고, 시카고협약이 요구하는 대로 이를 내줄 민간 설계 당국은 없다.한편 FAA는 원칙적으로 외국군 기체를 받지 않지만, 드물게 예외를 둬 왔다. 네덜란드는 2023년 공군 시누크 6대를 미국 업체에 팔았고, 업체가 FAA에 외국군 기체 제한을 면제해 달라고 청원해 1년 반 만에 RTC를 받았다. 노르웨이는 미국 정부에서 사들인 공군 수송기 C-130H 5대를 미국 정부 승인을 거쳐 북미 업체에 팔았고, 이 기체들은 산불 진화기로 개조돼 호주 주정부에 임대되기도 했다. 국군 퇴역 시누크도 이 길을 밟을 수 있지만, 우리 조종사가 몰려면 결국 국내에 관련 규정이 있어야 한다.퇴역하는 외국산 군 헬기를 공공의 쓰임으로 되살리려 정부 각 부처와 국회가 저마다 분투 중이다. 흩어진 힘을 모아 시누크의 새 쓰임을 정해 줄 컨트롤타워만 제대로 선다면 ‘노병은 죽지 않는다’는 걸 증명할 수 있을 것이다.홍희경 논설위원