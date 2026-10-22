‘나나 모녀 강도상해’ 30대 남성 2심도 ‘징역 7년’

세줄 요약 서울고법은 가수 겸 배우 나나의 자택에 흉기를 들고 침입해 모녀를 위협한 30대 김모씨에게 1심과 같은 징역 7년을 선고했다. 재판부는 야간 주거 침입과 중대한 피해, 피해자 처벌 의사 등을 고려했고, 형을 바꿀 새 사정도 없다고 봤다. 나나 자택 흉기 침입 강도상해 항소심 징역 7년 유지

재판부, 야간 주거 침입과 피해 중대성 근거로 판단

검사·피고인 항소 모두 기각, 형량 변경 사정 없음

이미지 확대 질문 듣는 나나 배우 나나가 9일 서울 종로구 JW메리어트동대문스퀘어에서 열린 넷플릭스 새 시리즈 ‘스캔들’ 제작발표회에서 질문을 듣고 있다. 2026.9.9 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 질문 듣는 나나 배우 나나가 9일 서울 종로구 JW메리어트동대문스퀘어에서 열린 넷플릭스 새 시리즈 ‘스캔들’ 제작발표회에서 질문을 듣고 있다. 2026.9.9 연합뉴스

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그룹 애프터스쿨 출신 가수 겸 배우 나나(본명 임진아)의 집에 침입해 흉기로 위협한 혐의로 재판에 넘겨진 30대 남성이 항소심에서도 중형을 선고받았다.22일 서울고법 형사14-3부(정경근 이형근 이현우 고법판사)는 강도상해 혐의로 기소된 30대 김모씨에게 1심과 동일하게 징역 7년을 선고했다.재판부는 “원심은 (김씨가) 절대적 평온이 보장돼야 할 야간 주거에 흉기를 소지한 채 침입해 강도상해 범행을 저질러 중대 처벌이 불가피한 점, 피해자에게 상당한 피해를 가한 점, 피해자가 처벌을 원하는 점 등을 고려해 형을 선고했다”고 밝혔다.이어 “원심 선고 이후 형량을 변경할 만한 새로운 이유가 없다”며 검사와 김씨의 항소를 모두 기각했다.김씨는 지난해 11월 15일 경기 구리시 아천동에 있는 나나 자택에 흉기를 들고 침입해 나나 모녀의 목을 조르는 등 위협하고 돈을 요구하다 미수에 그친 혐의를 받는다.당시 나나 모녀는 몸싸움을 벌인 끝에 김씨를 제압하고 경찰에 신고했다. 이 과정에서 나나 모녀와 김씨 모두 다쳤다.1심은 주요 혐의를 유죄로 판단해 김씨에게 징역 7년을 선고했다. 범행 당시 흉기를 소지하지 않았고, 강도의 고의가 없었다는 김씨의 주장은 모두 인정되지 않았다.나나는 해당 판결 직후 자신의 인스타그램에 “범죄자에 의한 여러 번의 재판. 한결같은 거짓진술. 반성은 없다. 용서는 없다”며 짧은 심경을 밝혔다.