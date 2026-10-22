서울 강서구서 딸이 친어머니 살해…긴급체포

세줄 요약 서울 강서구 우장산동에서 딸 A씨가 친어머니를 살해한 뒤 경찰에 긴급체포됐다. 경찰은 오전 신고를 받고 출동해 현장에서 A씨를 검거했고, 친모녀 관계가 확인돼 살인 혐의를 존속살해로 바꿔 조사할 예정이다. 강서구 우장산동서 친어머니 살해 뒤 딸 긴급체포

경찰, 현장 검거 후 존속살해 혐의로 변경 예정

범행 동기와 정확한 사건 경위 조사 착수

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서울 강서구에서 친어머니를 살해한 딸이 경찰에 붙잡혔다.22일 연합뉴스에 따르면 서울 강서경찰서는 이날 오전 8시 40분쯤 강서구 우장산동에서 어머니를 살해한 딸 A씨를 살인 혐의로 긴급체포했다고 밝혔다.오전 8시 15분쯤 신고를 받고 출동한 경찰은 우장산동에서 A씨를 검거했다.경찰은 “피의자와 피해자가 친모녀 관계로 확인돼 존속살해 혐의로 변경할 예정”이라고 밝혔다.경찰은 범행 동기 등 자세한 사건 경위를 조사 중이다.