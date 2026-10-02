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부산시설공단 ‘안전 OPS’ 보급…작업기준·안전수칙 한 장으로 정리

신정훈 기자
입력 2026-10-02 11:37
수정 2026-10-02 11:37
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세줄 요약
  • 주요 작업·위험작업 16종 안전 OPS 제작·배포
  • 작업별 위험 요인·중지 기준·수칙 한 장 정리
  • TBM 활용 확대와 현장 안전관리 강화 기대
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안전 OPS 중 고소 작업 수칙. 부산시설공단 제공
안전 OPS 중 고소 작업 수칙. 부산시설공단 제공


부산시설공단은 안전 문화 확산을 위해 주요 작업과 위험작업 16종을 대상으로 ‘안전 OPS’(One Page Sheet)를 제작, 사업장에 배포했다고 2일 밝혔다.

안전 OPS는 작업별 위험 요인, 작업 중지 기준, 작업 전 확인 사항, 안전 수칙 등을 한 장으로 정리한 표준 안전자료다.

작업 전 실시하는 TBM(Tool Box Meeting)에서 누구나 쉽고 빠르게 활용할 수 있도록 제작했다.

공단 근로자는 물론 도급·용역·위탁사업 근로자까지 같이 활용할 수 있도록 표준화했으며, 사업소별 작업환경과 특성에 맞게 수정할 수 있도록 PPT 원본도 함께 제공한다.

공단은 현장 활용 결과를 반영해 필요한 작업에 대한 OPS를 추가 제작하고, 모든 자료는 공단 안전 아카이브에 등록해 상시 활용할 계획이다.



공단 측은 “작업 전 위험 요인을 보다 효과적으로 공유하고 안전 수칙 준수율을 높여 현장의 TBM 운영 실효성과 안전관리 수준을 한층 강화할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.
부산 신정훈 기자
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