부산시설공단 ‘안전 OPS’ 보급…작업기준·안전수칙 한 장으로 정리

세줄 요약 부산시설공단이 안전 문화 확산을 위해 주요 작업과 위험작업 16종을 대상으로 ‘안전 OPS’를 제작해 사업장에 배포했다. 작업별 위험 요인과 중지 기준, 확인 사항, 안전 수칙을 한 장에 담아 TBM에서 빠르게 활용하도록 했고, 도급·용역·위탁 근로자도 함께 쓰도록 표준화했다. 주요 작업·위험작업 16종 안전 OPS 제작·배포

작업별 위험 요인·중지 기준·수칙 한 장 정리

TBM 활용 확대와 현장 안전관리 강화 기대

이미지 확대 안전 OPS 중 고소 작업 수칙. 부산시설공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 안전 OPS 중 고소 작업 수칙. 부산시설공단 제공

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부산시설공단은 안전 문화 확산을 위해 주요 작업과 위험작업 16종을 대상으로 ‘안전 OPS’(One Page Sheet)를 제작, 사업장에 배포했다고 2일 밝혔다.안전 OPS는 작업별 위험 요인, 작업 중지 기준, 작업 전 확인 사항, 안전 수칙 등을 한 장으로 정리한 표준 안전자료다.작업 전 실시하는 TBM(Tool Box Meeting)에서 누구나 쉽고 빠르게 활용할 수 있도록 제작했다.공단 근로자는 물론 도급·용역·위탁사업 근로자까지 같이 활용할 수 있도록 표준화했으며, 사업소별 작업환경과 특성에 맞게 수정할 수 있도록 PPT 원본도 함께 제공한다.공단은 현장 활용 결과를 반영해 필요한 작업에 대한 OPS를 추가 제작하고, 모든 자료는 공단 안전 아카이브에 등록해 상시 활용할 계획이다.공단 측은 “작업 전 위험 요인을 보다 효과적으로 공유하고 안전 수칙 준수율을 높여 현장의 TBM 운영 실효성과 안전관리 수준을 한층 강화할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.