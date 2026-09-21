군산 시티투어버스, 추석 연휴 특별 증차 운행

세줄 요약 군산시가 26~27일 추석 연휴 동안 시티투어버스를 특별 증차해 운행한다. 고군산군도와 시간여행마을 등 주요 관광지를 편리하게 둘러볼 수 있고, 문화관광해설사가 동행해 역사와 문화 해설도 제공한다. 터미널·군산역·근대역사박물관 노선에 차량을 추가 투입한다. 추석 연휴 특별 증차 운행

고군산군도·시간여행마을 관광 지원

터미널·군산역 노선 차량 추가 투입

이미지 확대 추석연휴 군산 시티투어버스 증차 운행. 군산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 추석연휴 군산 시티투어버스 증차 운행. 군산시 제공

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추석 연휴 귀성객과 관광객들을 위해 ‘군산 시티투어버스’가 증차 운행된다.전북 군산시는 26일부터 27일까지 이틀간 ‘군산 시티투어버스’를 특별 증차 운행한다고 21일 밝혔다.군산 시티투어버스는 고군산군도와 시간여행마을 등 군산의 주요 관광지를 편리하게 둘러볼 수 있는 관광 프로그램이다.문화관광해설사가 동행해 군산의 역사와 문화·관광자원에 대한 생생하고 깊이 있는 해설을 제공해 인기가 높다.시는 명절 연휴 군산시외버스터미널·군산역과 근대역사박물관 출발 노선에 각각 차량 1대를 추가 투입해 이용객 편의를 높일 계획이다.시티투어버스는 군산시 문화관광 누리집 또는 전화(063-463-7112)를 통해 사전 예매가 가능하고 잔여 좌석에 한해 현장 발권을 진행한다.이용요금은 성인 5000원, 초·중·고등학생과 경로 대상자는 2500원, 만 6세 이하 미취학 아동은 무료로 이용할 수 있다.시 관계자는 “고향을 찾은 귀성객과 군산을 방문한 관광객들이 시티투어를 통해 군산의 다양한 관광지를 둘러보면서 군산의 매력을 편안하게 만끽하시길 바란다”고 말했다.