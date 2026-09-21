서강대, LG CNS와 AI·기술경영 분야 산학협력 업무협약

이미지 확대 산학협력 업무협약식 단체사진. 서강대 제공 닫기 이미지 확대 보기 산학협력 업무협약식 단체사진. 서강대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서강대학교는 LG CNS와 지난 17일 산학협력 업무협약을 체결하고 산업 현장의 수요를 반영한 교육과 연구를 공동 추진하기로 했다고 21일 밝혔다. 양 기관은 대학의 교육·연구 역량과 기업의 산업 현장 전문성을 연계해 실무형 전문인력 양성과 산학협력 체계 구축에 나선다는 계획이다.협약에 따라 양 기관은 계약학과 및 별도 교육과정 설치·운영을 비롯해 산학연계 프로젝트와 캡스톤 프로젝트 공동 운영, 인턴십·현장교육, 산학협력 연구, 교수·연구자 등 인적·학술 교류를 추진한다.특히 LG CNS의 현업 과제와 기술·경영 현안을 기반으로 프로젝트 교과목을 공동 기획하고, 기업의 실무 전문가 멘토링과 기술정보 등을 교육에 활용할 예정이다. 서강대는 관련 분야의 학생과 지도교수를 구성해 프로젝트 운영과 학사관리를 맡는다.이와 함께 AI·기술경영 등 양 기관의 공동 관심 분야에서 연구과제를 발굴하고, 세미나·워크숍·특강 등의 학술 교류도 확대한다. 양 기관은 이번 협약을 바탕으로 산업 수요에 부합하는 교육과 연구 협력을 지속적으로 확대한다는 방침이다.