롯데백화점, 5년 만에 희망퇴직…근속 20년 이상 대상

기본급 40개월치·재취업 지원금 지급
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서울시 중구 소공동에 위치한 롯데백화점 본점 전경. 롯데백화점 제공
롯데백화점은 5년 만에 희망퇴직을 시행한다고 21일 밝혔다. 근속 20년 이상(GL2·옛 대리급 이하는 15년) 직원 가운데 신청자에 한해 진행된다. 2021년 창사 이래 첫 희망퇴직을 시행한 지 5년 만에 두 번째 희망퇴직이다.
희망퇴직자에게는 기준임금 40개월분과 재취업 지원금 2000만원(GL2 이하는 2500만원)을 추가 지급하며, 자녀 학자금은 자녀당 최대 1000만원까지 지원한다. 또한 3개월간의 리스타트 휴가(유급) 및 스텝업 재취업 교육 제공을 통해 직원들이 새로운 진로를 준비할 수 있도록 지원할 예정이다.
롯데백화점은 희망퇴직 관련 내용은 이날 사내 공지하고, 다음달 5일까지 약 2주간 희망퇴직 접수를 시행할 계획이다. 롯데백화점 관계자는 “급변하는 유통 환경 속에서 지속 가능한 성장을 위한 인력 기반을 마련하고자 희망퇴직을 시행한다”고 설명했다.
김광철 서울시의원, 몽촌해자 음악분수 재설치 해법 찾는다… 관계기관 합동회의 개최
서울시의회 김광철 시의원(국민의힘·송파2)이 지난 18일 한성백제박물관에서 올림픽공원 몽촌해자 음악분수대 재설치 방안을 논의하기 위한 관계기관 합동회의를 개최했다. 이번 회의는 김 의원이 지난 8월 27일 제339회 서울시의회 임시회 본회의 5분 자유발언에서 올림픽공원 내 노후 음악분수 문제를 제기하고 새로운 관광콘텐츠로 재조성할 것을 제안한 데 따른 후속 논의다. 김 의원은 5분 자유발언에 그치지 않고 이후 서울시와 송파구, 국민체육진흥공단 등 관계기관 간 협의를 추진했으며, 이번 합동회의에서는 서울시 공모사업 활용 가능성과 기존 시설 철거, 신규 시설 설치 및 향후 운영·관리 주체 등을 구체적으로 논의했다. 이날 회의에는 ▲송파갑 박정훈 국회의원과 ▲김광철 서울시의원을 비롯해 ▲송파구의회 전정 행정자치위원장 ▲박순옥 재정복지위원회 부위원장 ▲김언주 도시건설위원회 의원이 참석했다. 서울시에서는 ▲관광정책과 하동준 과장 ▲수변감성도시과 조현범 수변정책팀장 ▲치수안전과 김덕순 하천생태팀장 ▲한성백제박물관 고수봉 총무과장이, 송파구에서는 ▲문화유산과 권순영 과장과 ▲치수과 강대양 과장이 참석했으며 ▲국민체육진흥공단에서는 강기원 레거시사업실장이 참석해 기관별
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신규 채용은 지속한다. 올해 상반기에는 영업·MD 및 마케팅 직무에서 신입사원 채용을 진행했으며, 하반기에도 영업 직무 신입 채용이 예정돼 있다.
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롯데백화점이 희망퇴직을 시행하는 이유는?