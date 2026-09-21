부산 알짜 기업 100개사 출동…‘메가 채용 박람회’ 성황리 개최

세줄 요약 부산시와 부산경제진흥원이 벡스코에서 2026 부산청년 메가 채용박람회를 열었다. 지역 기업 100곳과 청년 1100여 명이 사전등록했고, 채용 상담과 면접, AI 직무컨설팅, 현직자 멘토링 등으로 취업 기회를 넓혔다. 부산청년 메가 채용박람회 벡스코 개최

지역 기업 100곳 참여, 청년 1100명 등록

상담·면접·AI 컨설팅 등 취업 지원

이미지 확대 21일 부산 해운대구 벡스코 제2전시장에서 열린 ‘2026 부산청년 메가 채용박람회’ 현장. 부산경제진흥원 제공 닫기 이미지 확대 보기 21일 부산 해운대구 벡스코 제2전시장에서 열린 ‘2026 부산청년 메가 채용박람회’ 현장. 부산경제진흥원 제공

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부산시와 부산경제진흥원은 21일 해운대구 벡스코 제2전시장에서 ‘2026 부산청년 메가 채용박람회’를 개최했다고 밝혔다.이 박람회는 기관·대학별 분산 운영했던 채용 행사를 하나로 통합한 것이다. 부산시 진흥원, 부산고용노동청, 부산상공회의소, 부산경영자총협회, 구·군, 대학 등 19개 기관 참여로 지난 4월 출범한 ‘원스톱 일자리 지원 협의체’가 청년과 지역 기업 간 만남 기회를 확대하고, 채용 연계 강화를 위해 이 행사를 제안하면서 마련됐다.이번 박람회에는 지역 기업 100개사가 참여했고, 사전등록에만 1100여 명의 청년이 몰렸다. 부산시 인증기업인 ‘청년이끌리는기업’, ‘명문향토기업’, ‘서비스강소기업’, ‘고용우수기업’ 등이 참여했다. 이 외에도 청년이 선호하는 근무 여건을 갖춘 기업, 성장성과 경쟁력을 인정받은 기업 등 다수 지역 우수기업이 참여했다.현장에서는 채용 상담, 면접을 통해 청년 구직자에게 다양한 정보와 취업 기회를 제공했다. 기업채용관 외에도 인공지능(AI) 직무컨설팅, 현직자 직무라이브 등 특화 프로그램도 운영하면서 청년의 취업 준비를 다각도로 지원했다.AI 직무컨설팅은 AI를 기반으로 한 진단을 통해 적합한 직무를 탐색하고 모의 면접과 취업 준비 과정에 대한 조언까지 제공하는 프로그램이다. 현직자 직무라이브는 현직자와 청년이 소그룹으로 만나는 멘토링 프로그램으로, 기계설계·F＆B·인사·마케팅·무역물류 등 다양한 분야에서 총 14개 세션으로 운영됐다.진흥원 관계자는 “이번 채용박람회는 원스톱 일자리 지원 협의체 출범 이후 기관과 대학이 함께 마련한 첫 공동사업으로, 지역의 일자리 지원 역량을 한데 모았다는 점에서 의미가 크다”며 “기업과 협력해 청년들이 지역에서 직무를 탐색하고 더 많은 취업 기회를 가지도록 지원하겠다”라고 밝혔다.