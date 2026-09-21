이 대통령, 김성수 대법관 임명장 수여…조희대와 차담

靑 “수여식 참석 조희대 대법원장과 차담 나눠”

이미지 확대 이재명 대통령, 김성수 신임 대법관 임명장 수여 이재명 대통령, 김성수 신임 대법관 임명장 수여

(서울=연합뉴스) 이재명 대통령이 21일 청와대에서 김성수 신임 대법관에게 임명장을 수여하한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

왼쪽은 조희대 대법원장. 2026.9.21 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지]

superdoo82@yna.co.kr

(끝)





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(서울=연합뉴스) 이재명 대통령이 21일 청와대에서 김성수 신임 대법관에게 임명장을 수여하한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

왼쪽은 조희대 대법원장. 2026.9.21 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지]

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세줄 요약 이 대통령이 청와대에서 김성수 신임 대법관에게 임명장을 수여하고 이흥구 전 대법관에게 서훈을 전했다. 이어 조희대 대법원장과 함께 차담을 나누며 사법부 인사 절차를 이어갔다. 최근 사법부 독립 발언과 대법관 제청 반려 논란도 함께 주목받고 있다. 김성수 대법관 임명장 수여, 이흥구 서훈

조희대 대법원장 등과 청와대 차담 진행

사법부 독립 발언·제청 반려 논란 지속

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이재명 대통령이 21일 청와대에서 김성수(57·사법연수원 24기) 대법관에게 임명장을 수여했다.강유정 수석대변인은 “이 대통령은 오늘 오전 10시 청와대 대접견실에서 김성수 신임 대법관에 대한 임명장과 이흥구 전 대법관에 대한 서훈을 수여했다”고 밝혔다.이 대통령은 이어 수여식에 참석한 조희대 대법원장, 이 전 대법관, 김 신임 대법관과 함께 차담을 나눴다.앞서 이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 조 대법원장의 ‘사법부 독립’ 발언과 관련해 “국가기관에 독립성을 부여하는 이유가 뭔지 생각해봐야 할 것 같다”고 지적하기도 했다.청와대는 지난달 조 대법원장이 노태악 전 대법관 후임으로 손봉기 대구지법 부장판사를 제청하자 이를 반려한 바 있다. 당초 대법관후보추천위원회가 추천했던 나머지 후보 3명 가운데서 재제청할 것을 요구하고 있지만 이에 대해 대법원은 아직 별다른 입장을 밝히지 않고 있다.