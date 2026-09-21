전남광주시, ‘기능 중복·유사’ 22개 공공기관 11개로 통합

도시·개발, 정책연구, 관광진흥 등 6개 분야 12개 기관 통합 사실상 마무리
나머지 5개 분야 10대 기관도 협의중…기후·환경·에너지 분야는 독자생존
고용승계·예산불이익 없도록…내년 1월 1일 통합 공공기관 공동 출범 목표
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배미경 전남광주통합특별시 대변인이 21일 오후 광주청사 브리핑룸에서 공공기관 통합 관련 기자회견을 하고 있다. 전남광주통합특별시 제공
전남광주통합특별시 출범에 맞춘 ‘유사·중복 공공기관’ 통합이 급물살을 타고 있다. 22개 공공기관이 11개로 통합되며, 우선 12개 기관이 협의를 거쳐 6개 기관으로 통합방식을 확정했다.
통합특별시는 21일 광주청사에서 배미경 대변인 주재로 ‘공공기관 통합 브리핑’을 열고 통합방식 확정 공공기관 및 추진과정 그리고 향후 일정 등을 발표했다.
통합특별시는 공공기관의 유사·중복 기능을 조정하고 기관별 전문성과 효율성을 높이기 위해 지난 7월부터 공공기관 통합을 추진하고 있다.
통합특별시에 따르면, 광주도시공사와 전남개발공사는 새 법인을 설립하는 신설합병 방식을 통해 ‘전남광주도시개발에너지공사’로 출범한다.
광주관광공사와 전남관광재단은 ‘전남광주관광공사’로, 광주연구원과 전남연구원은 ‘전남광주연구원’으로 각각 통합한다.
광주정보문화산업진흥원과 전남정보문화산업진흥원은 ‘전남광주정보문화산업진흥원’으로, 광주신용보증재단과 전남신용보증재단은 ‘전남광주신용보증재단’으로 각각 통합한다.
광주경제진흥상생일자리재단과 전남중소기업일자리경제진흥원은 ‘전남광주경제진흥원’으로 통합할 계획이다.
당초 통합 검토 대상이었던 광주기후에너지진흥원, 전남환경산업진흥원, 녹색에너지연구원 3개 기관은 통합 전담팀(TF) 논의를 거쳐 기관별 전문 기능을 강화하는 방향으로 의견을 모았다.
통합특별시는 통합방식이 확정된 6개 통합기관에 대한 통합조례안을 입법예고한 뒤 다음달 시의회에 제출할 계획이다.
통합특별시는 이번 공공기관 통합을 통해 기관별 기능과 역할을 체계적으로 재편하고 전문성을 강화한다는 복안이다. 이를 통해 행정의 효율성을 높이는 동시에 시민에게 보다 나은 공공서비스를 제공할 방침이다.
배미경 대변인은 “내년 1월 1일, 11개 통합기관을 함께 출범시키는 것이 목표”라고 설명하고 “남은 기관 간 협의를 조속히 마무리하고 조례 제정과 정관 마련, 임원 구성 등 필요한 절차에도 속도를 내겠다”고 밝혔다.
한편, 통합특별시 공공기관은 옛 전남 21개, 옛 광주 18개, 공동 운영기관 2개 등 총 41개 기관이다.
통합특별시는 이 가운데 명칭과 기능이 유사한 25개 기관을 통합 검토 대상으로 분류, 관리부서와 해당 공공기관·노동자 대표·전문가 등이 참여하는 기관별 통합 전담팀(TF)을 구성해 논의를 이어왔다.
이민옥 서울시의회 행정자치위원회 위원장, ‘서울 자원봉사 컨퍼런스’ 참석… 미래세대 자원봉사 지원 의지 밝혀
서울시의회 행정자치위원회를 이끄는 이민옥 위원장(더불어민주당·성동3)이 지난 18일 종로구 서울글로벌센터 국제회의장에서 열린 ‘서울 자원봉사 컨퍼런스’ 현장을 찾았다. 서울시자원봉사센터 법인설립 20주년을 맞아 마련된 이번 행사에서 이 위원장은 축사를 맡아 자원봉사가 지닌 사회적 가치를 짚어보고 미래세대를 향한 적극적인 지원 구상을 제시했다. 이번 행사는 ‘미래세대 성장의 힘, 자원봉사’라는 슬로건 아래 오후 2시부터 2시간 반 동안 펼쳐졌다. 현장에는 자원봉사센터를 비롯해 교육청과 대학, 기업 등 유관기관 관계자 150여 명이 자리를 채워 뜻깊은 시간을 함께했다. 이날 행사는 ▲청소년 봉사학습 및 서울동행 청년 봉사의 사회적 성과를 기반으로 한 서울형 자원봉사 정책 제시 ▲교육청·대학·기업 등 영역별 협력을 통한 자원봉사 활성화 방안 도출을 중심으로 진행됐다. 발제에서는 이선미 서울여자대학교 교수가 “왜 지금, 미래세대에게 봉사 경험인가”를 주제로 자원봉사의 교육적 의미와 사회적 가치를 분석했고, 김자옥 서울시자원봉사센터 팀장이 “배움과 성장을 잇는 서울형 미래세대 자원봉사”를 주제로 서울형 정책 방향을 제시했다. 이어진 토론에서는 정진경 광운대 교수를
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통합특별시는 ▲유사·중복 기능 기관 통합 ▲직원 고용승계 ▲예산·정원 불이익 없는 통합 ▲시민주권 방식 신속 통합 ▲기관 주도의 자율적이고 책임 있는 통합 등 ‘5대 원칙’을 밝힌 바 있다.
세줄 요약
- 유사·중복 공공기관 22개, 11개로 통합 확정
- 도시·관광·연구·보증·일자리 기관 재편 발표
- 내년 1월 동시 출범 목표, 조례안 제출 예정
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