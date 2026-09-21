화장률 94% 시대…“묘소 꼭 찾아야 하나” 500년 전 퇴계의 답은?

한국국학진흥원, ‘퇴계 선생언행록’서 묘소 관리 방식 변화 조명
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‘퇴계 선생언행록’ 중 묘소 관리 방식 문답 내용. 한국국학진흥원 제공
한국국학진흥원은 추석을 앞두고 소장 자료인 ‘퇴계 선생 언행록’과 경북 안동 종가 사례를 통해 시대 변화에 따른 묘소 관리 방식을 짚었다.
21일 한국국학진흥원에 따르면 2024년 국내 화장률은 94%로 사망자 10명 가운데 9명 이상이 화장을 택했다. 이는 화장이 보편적인 장묘 방식으로 자리 잡았음을 보여 주는 것이다.
그러나 지난해 국토교통부 지적 통계상 지목이 ‘묘지’인 토지는 283.3㎢로 서울시 전체 면적(605.21k㎡)의 46.8%에 달한다. 공원(341.6㎢)이나 학교 용지(317㎢)와 비교해도 작지 않은 규모다.
기존에 조성된 조부모와 그 윗대 조상의 묘소가 그대로 남아 있어서다. 이는 후손들의 관리 부담으로 이어지고 있다.
가족 규모가 작아지고 도시 거주가 늘어난 데다 고령화까지 겹쳐 산에 흩어진 묘소를 일일이 찾아 벌초하거나 성묘하기도 쉽지 않은 실정이다.
‘퇴계 선생 언행록’에는 제자 김부륜이 여러 묘소를 찾아 제사를 지내다 보면 오르내리느라 지쳐 정성과 공경이 해이해질 수 있다며 재실에서 지방을 써 함께 제사를 지내도 되는지 묻자 퇴계 이황이 “무방하다”고 답한 기록이 나온다.
김부륜이 정결한 곳에 제단을 마련해 함께 제사를 지내는 방안을 다시 묻자 퇴계는 “더욱 좋다”고 답했다.
퇴계는 당시 사람들이 묘제를 지낼 때 반드시 묘소를 찾지만, 이는 본래 예법이 아니라는 취지로 설명했다.
묘제를 반드시 묘소에서 지내야 하는지를 둘러싼 고민이 500여 년 전에도 있었던 셈이다.
오늘날 안동 종가에서도 묘제를 지내는 공간을 바꾸는 사례가 이어지고 있다.
안동 김씨 보백당 종가는 20여 년 전부터 산에 흩어진 묘소를 일일이 찾는 대신 재실에서 여러 조상의 묘제를 함께 지내고 있다.
진성 이씨 퇴계 종가와 퇴계 조부인 노송정 종가도 종택 제청에 위패를 모시고 합동 묘제를 올리고 있다.
진성 이씨 주촌 종가는 2016년 종택 뒤편에 추모 제단을 마련해 조상 50여 위를 함께 모시고 있다.
종손 이세준 씨는 고조부까지 벌초를 이어가되 그 윗대 묘소는 벌초하지 않고 자연으로 돌아가도록 할 계획이라고 밝혔다.
김광철 서울시의원, 몽촌해자 음악분수 재설치 해법 찾는다… 관계기관 합동회의 개최
서울시의회 김광철 시의원(국민의힘·송파2)이 지난 18일 한성백제박물관에서 올림픽공원 몽촌해자 음악분수대 재설치 방안을 논의하기 위한 관계기관 합동회의를 개최했다. 이번 회의는 김 의원이 지난 8월 27일 제339회 서울시의회 임시회 본회의 5분 자유발언에서 올림픽공원 내 노후 음악분수 문제를 제기하고 새로운 관광콘텐츠로 재조성할 것을 제안한 데 따른 후속 논의다. 김 의원은 5분 자유발언에 그치지 않고 이후 서울시와 송파구, 국민체육진흥공단 등 관계기관 간 협의를 추진했으며, 이번 합동회의에서는 서울시 공모사업 활용 가능성과 기존 시설 철거, 신규 시설 설치 및 향후 운영·관리 주체 등을 구체적으로 논의했다. 이날 회의에는 ▲송파갑 박정훈 국회의원과 ▲김광철 서울시의원을 비롯해 ▲송파구의회 전정 행정자치위원장 ▲박순옥 재정복지위원회 부위원장 ▲김언주 도시건설위원회 의원이 참석했다. 서울시에서는 ▲관광정책과 하동준 과장 ▲수변감성도시과 조현범 수변정책팀장 ▲치수안전과 김덕순 하천생태팀장 ▲한성백제박물관 고수봉 총무과장이, 송파구에서는 ▲문화유산과 권순영 과장과 ▲치수과 강대양 과장이 참석했으며 ▲국민체육진흥공단에서는 강기원 레거시사업실장이 참석해 기관별
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김미영 한국국학진흥원 국학자원총괄실 수석연구위원은 “묘제를 묘소에서 지내야 할지, 묘소를 남긴다면 어디까지 관리해야 할지에 대한 실마리를 퇴계 기록과 안동 종가 사례에서 찾아볼 수 있다”며 “올해 추석에는 조상의 묘소를 찾아 성묘하는 것과 함께 남아 있는 묘소를 앞으로 어떻게 관리할지도 가족과 함께 생각해 볼 때”라고 말했다.
세줄 요약
- 화장률 94% 시대, 장묘 문화 변화
- 퇴계 기록 속 묘제 장소 고민 재조명
- 안동 종가들, 합동 묘제로 관리 전환
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퇴계 이황이 재실에서 지방을 써 제사를 지내는 것에 대해 어떻게 답했는가?