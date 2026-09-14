[속보] ‘4m 수목 무성’ 보도 뒤…국토부, 자유로 수목 제거

10월까지 가드레일 주변 정비

이미지 확대 국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소 관계자들이 제1자유로 파주 구간 중앙분리대(녹지대)에 최대 4m가 넘는 대형 자생 수목을 잘라내고 있다 닫기 이미지 확대 보기 국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소 관계자들이 제1자유로 파주 구간 중앙분리대(녹지대)에 최대 4m가 넘는 대형 자생 수목을 잘라내고 있다

세줄 요약 국토부 서울지방국토관리청이 제1자유로 파주 송촌대교∼통일대교 구간 중앙분리대 주변의 4m 이상 자생 수목을 제거했다. 서울신문 보도와 시민단체의 정비 요구 뒤 이뤄진 조치이며, 다음달까지 칡넝쿨과 잔목도 없애고 가드레일 뒤 대피공간도 정비할 예정이다. 제1자유로 파주 구간 4m 수목 제거

보도·민원 뒤 국토부 정비 착수

칡넝쿨·잔목 추가 제거와 대피공간 정비

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수년간 방치돼 안전사고 우려가 제기된 제1자유로 파주 송촌대교∼통일대교 구간의 수목이 정비됐다.14일 파주시민네트워크에 따르면 국토교통부 서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소는 최근 이 구간 중앙분리대 주변에 무성하게 자란 높이 4m 이상의 자생 수목을 제거했다.이번 조치는 서울신문이 지난 8월 12일 해당 구간의 관리 부실과 안전 문제를 보도하고, 파주시민네트워크가 국민신문고를 통해 정비를 요구한 뒤 이뤄졌다.의정부국토관리사무소는 다음달 까지 도로 외곽 가드레일 주변의 칡넝쿨과 잔목도 제거할 예정이다. 반사판과 안내표지판의 시야를 확보하고, 차량 고장 등 비상 상황에 대비해 가드레일 뒤 대피공간도 정비한다.파주시민네트워크는 국토부의 신속한 조치를 환영하면서도 일회성 정비에 그쳐서는 안 된다고 강조했다. 덩굴식물 뿌리 제거와 배수시설 정비, 토사 유입 방지 등 근본적인 재발 방지 대책도 요구했다.파주시에는 해당 구간을 정기적으로 점검하고 그 결과를 국토부에 전달하는 등 지속적인 관리 체계를 마련해 달라고 요청했다.김성대 파주시민네트워크 대표는 “시민 안전과 직결된 만큼 남은 정비도 차질 없이 마무리돼야 한다”며 “국토부의 사후 관리와 파주시의 협력 여부를 지속해서 살피겠다”고 말했다.