해경, 1명 사망·6명 실종 오륙도 침몰 예인선 선사 등 압수수색

세줄 요약 부산 오륙도 앞바다에서 예인선 티엔에스캐처호가 전복돼 1명이 숨지고 6명이 실종된 가운데, 해경이 선사와 유관 기관 등 5곳을 압수수색했다. 해경은 운항과 예인 작업 자료를 확보해 업무상 과실 여부를 살펴보고 있다. 오륙도 앞바다 예인선 전복, 1명 사망·6명 실종

해경, 선사·협회 등 5곳 압수수색 착수

AIS·VDR·CCTV 확보, 예인 과실 여부 수사

이미지 확대 지난 2일 오후 부산 오륙도 동쪽 9㎞ 해상에 예인선이 전복돼 해경이 구조 작업을 실시하고 있다. 이 사고로 승선원 8명 중 1명이 구조됐으나 다른 1명은 숨졌다. 나머지 6명이 실종돼 당국이 수색 중이다. 부산해경 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 2일 오후 부산 오륙도 동쪽 9㎞ 해상에 예인선이 전복돼 해경이 구조 작업을 실시하고 있다. 이 사고로 승선원 8명 중 1명이 구조됐으나 다른 1명은 숨졌다. 나머지 6명이 실종돼 당국이 수색 중이다. 부산해경 제공

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부산 앞바다에서 예인선이 침몰해 1명이 사망하고 6명이 실종된 사고와 관련해 해양경찰이 강제수사에 착수했다.부산해양경찰서는 이날 티엔에스캐처호 전복 사고와 관련해 선사와 유관 협회 등 5개 업체·기관과 피예인선인 컨테이너선 A호(6만6332t) 등에 대한 압수수색을 실시했다.압수수색에서 해경은 티엔에스캐처호의 운항, 예인 작업 과정을 규명할 수 있는 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 이번에 확보한 자료를 분석해 티엔에스캐처호가 A호를 예인하는 과정에 업무상 과실이 있었는지 등을 살펴볼 예정이다.해경은 사고 발생 직후 수사관 41명 규모로 수사본부를 구성했다. 수사본부는 컨테이너선과 예인선의 자동선박식별장치, 항해기록저장장치, CCTV 등을 확보해 분석 중이다.티엔에스캐처호는 지난 2일 기관고장으로 멈춘 A호를 다른 예인선 2척과 함께 예인하던 중 오륙도 동쪽 해상 9㎞ 지점에서 전복됐다.이 배에 승선했던 인도네시아 선원 1명이 구조됐으나, 한국인 선원 1명은 조타실에서 의식이 없는 상태로 발견돼 병원으로 옮겼지만 숨졌다. 나머지 한국인 선원 5명과 인도네시아 선원 1명은 실종된 상태다.해경은 이들을 찾기 위한 수색을 7일째 이어가고 있다.