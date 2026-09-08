낸시랭, 술 마시고 운전하다 경찰에 붙잡혔다…면허취소 수준

세줄 요약 미술 작가 겸 방송인 낸시랭이 8일 새벽 서울 강남에서 술을 마신 채 운전하다 경찰에 적발됐다. 혈중알코올농도는 면허취소 기준을 넘은 것으로 전해졌고, 경찰은 임의동행해 음주운전 경위와 이동 거리 등을 조사 중이다. 서울 강남서 낸시랭 음주운전 적발

혈중알코올농도 면허취소 기준 초과

경찰, 경위와 이동 거리 조사 중

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미술 작가 겸 방송인 낸시랭(본명 박혜령)이 서울 강남에서 술을 마신 채 운전하다 경찰에 적발됐다.서울 강남경찰서는 낸시랭을 도로교통법상 음주운전 혐의로 입건했다고 8일 밝혔다.낸시랭은 이날 오전 3시 45분쯤 서울 강남구에서 음주 상태로 차량을 운전한 혐의를 받는다.적발 당시 측정된 낸시랭의 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08% 이상이었던 것으로 전해졌다.경찰은 낸시랭을 임의 동행해 조사했으며, 음주운전 경위와 이동 거리 등 정확한 사건 내용을 확인하고 있다.낸시랭은 2017년 왕진진과 결혼했으나 결혼 생활과 상대방의 과거 이력 등을 둘러싸고 논란을 겪었다. 2019년 이혼 소송을 제기했고 2021년 이혼이 최종 확정됐다.그는 지난 1월 MBN ‘특종세상’에 출연해 결혼 과정에서 떠안은 채무가 이자 등으로 인해 8억원에서 15억원으로 늘었다며 경제적 어려움을 호소하기도 했다.