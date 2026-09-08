부산시, 민선 9기 첫 공공기관장 임명…공석인 12개 중 7개

세줄 요약 부산시가 민선 9기 첫 공공기관장 인사를 단행했다. 공석 12곳 가운데 부산정보산업진흥원장 등 7명을 임명했고, 6월 조례 시행으로 임기가 일괄 종료된 뒤 약 2달 만에 첫 임명을 마쳤다. 나머지 5곳은 청문과 재공모를 거쳐 10월 중 순차 임명할 예정이다. 민선 9기 첫 공공기관장 7명 임명

공석 12곳 중 절반 이상 우선 충원

남은 5곳은 청문·재공모 뒤 임명

이미지 확대 부산시청사. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청사. 부산시 제공

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부산시는 공석인 공공기관 12곳 가운데 부산정보산업진흥원장 등 7개 출연기관 기관장을 임명한다고 8일 밝혔다.지난 6월 30일 ‘부산시 출자․출연 기관의 장 및 임원의 임기에 관한 조례’ 첫 적용에 따라 12개 출연기관의 기관장 임기가 일괄 종료된 이후 약 2달여 만에 첫 임명을 진행했다.임명장 수여식은 10일 오전 시청 의전실에서 진행될 예정이다.부산정보산업진흥원장에는 김종철 에이아이콜라보 대표이사, 부산기술창업투자원장에 전문 경영인 출신 김수진 로킷헬스케어 부사장을 선임했다.또 부산문화재단 대표이사에 송성준 시민정책공방 정책기획위원장, 부산문화회관 대표이사에 김윤규 청주대 연극학과 교수, 부산글로벌도시재단 대표이사에 김정아 제이컴즈 대표이사, 부산디자인진흥원장에 김윤경 계원예술대 광고·브랜드디자인과 교수, 부산여성가족과 평생교육진흥원장에 조준영 전 금정구의회 의원이 각각 임명했다.각 기관에서는 지난 7월부터 임원 추천위원회를 구성해 공개 모집, 심사 등 기관장 임명 절차를 진행해 왔다.한편 지난 6월 일괄 임기가 종료됐지만 시의회 인사청문회 조례 적용 대상인 부산신용보증재단 이사장, 부산경제진흥원장, 부산테크노파크원장은 인사청문회 실시 후 10월 중 임명 예정이며, 영화의전당 대표이사와 부산과학기술고등교육진흥원장은 재공모를 진행할 예정이다.