영상·게임·애니메이션·웹툰 광주서 총집합…‘2026 에이스페어’ 10일 개막

13일까지 김대중컨벤션…29개국 400여개사 참여해 540개 부스 운영

애니메이션 특별관·청소년 AI경진대회·삽화 박람회 등 즐길거리 풍성

국내외 바이어 250여명 수출·투자 상담 등 문화콘텐츠 비즈니스 확대

이미지 확대 지난해 전남광주 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘2025 에이스페어’ 관람객들이 행사장을 둘러보고 있다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 전남광주 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘2025 에이스페어’ 관람객들이 행사장을 둘러보고 있다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 전남광주통합특별시와 광주관광공사가 10일부터 나흘간 김대중컨벤션센터에서 2026 에이스페어를 열었다. 방송·영상, 애니메이션, 게임, 웹툰, XR, AI 융합콘텐츠가 전시되고 29개국 400여개사와 바이어 250여명이 수출·투자 상담에 나선다. 전남광주 통합 첫 에이스페어 개막

영상·게임·웹툰 등 콘텐츠 총집합

수출·투자 상담과 지역 홍보 강화

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전남광주통합특별시는 광주관광공사와 함께 오는 10일부터 13일까지 나흘간 광주 김대중컨벤션센터에서 국내외 문화콘텐츠 종합전시회인 ‘2026 에이스페어(ACE Fair)’를 개최한다.올해로 21회째인 이번 에이스페어는 전남광주 통합 이후 처음 열리는 행사로, 광주와 전남지역 문화콘텐츠산업의 경쟁력과 성장 가능성을 보여주는 바로미터가 될 전망이다.‘하나의 콘텐츠, 무한한 세계로 확장(ONE CONTENT, MANY WORLDS)’을 주제로 열리는 이번 전시에서는 방송·영상, 애니메이션·캐릭터, 게임, 웹툰, 실감콘텐츠(XR), 인공지능(AI) 융합콘텐츠 등 다양한 문화콘텐츠를 한자리에서 만나볼 수 있다.전세계 29개국 400여개사가 540여개 부스를 통해 참가하며, 국내외 바이어 250여명이 한데 모여 수출·투자 상담 등 판로 개척을 위한 본격적인 비즈니스 교류를 펼칠 예정이다.특히 전남광주 통합의 의미를 담아 첫 선을 보이는 ‘전남광주 통합 애니메이션 특별관’에서는 지역 콘텐츠기업이 참여, 지역에서 제작한 애니메이션과 캐릭터 등 다채로운 콘텐츠를 공동 전시한다.인재 양성과 산학협력을 위한 연계 프로그램도 대폭 강화됐다. 순천대학교 등 지역 9개 대학 앵커사업단(옛 RIES사업단)이 참여하는 공동관에서는 대학별 특화 콘텐츠와 교육 성과를 전시하며, 참여 학생들에게는 수출·투자 상담회참관 등 실무 현장을 직접 경험할 기회를 제공한다.시민과 관람객을 위한 즐길거리도 풍성하게 마련된다. 청소년들이 인공지능을 활용해 창의적인 아이디어와 역량을 겨루는 ‘청소년 AI 경진대회’를 비롯해 삽화 박람회(일러스트레이션 페어), 보드게임 체험, 공연 등 다양한 부대행사가 펼쳐진다.또 중앙아시아·중남미 국가들이 참여하는 국제포럼과 공공기관 홍보담당자를 대상으로 한 ‘공공홍보 실무역량 강화 워크숍’ 등 콘텐츠산업과 공공홍보 분야의 다양한 교류 프로그램도 진행된다.한편 에이스페어는 지난 2006년 첫 개최 이후 전남광주 지역을 대표하는 문화콘텐츠 전문전시회로 자리매김했다. 지난해에는 33개국 400개사가 참여해 4억2382만달러 규모의 수출·투자 상담 실적을 올렸으며, 4만6868명의 관람객이 행사장을 찾았다.