캐치웰, 자동먼지비움 무선청소기 ‘CX PRO 매직타워 N’… 유튜브 ‘픽업미’ 경수진 채널서 소개

세줄 요약 캐치웰의 자동먼지비움 무선청소기 CX PRO 매직타워 N이 배우 경수진의 유튜브 채널 픽업미에서 소개됐다. 경수진은 미드센추리 모던 인테리어 공간을 선보이며, 깔끔한 공간 유지를 위해 청소와 관리가 중요하다고 강조했다. 경수진 유튜브서 캐치웰 청소기 소개

미드센추리 모던 공간 관리 강조

자동 먼지비움·충전·보관 편의성

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생활가전 전문 브랜드 캐치웰의 자동먼지비움 무선청소기 ‘CX PRO 매직타워 N’이 배우 경수진이 운영하는 유튜브 채널 ‘픽업미(PICK UP ME)’를 통해 소개됐다.예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’, ‘구기동 프렌즈’ 등에 출연한 경수진은 감각적인 인테리어 안목을 바탕으로 군더더기 없는 디자인과 모던한 분위기가 특징인 ‘미드센추리 모던’ 스타일로 꾸민 공간을 선보이며 관심을 모았다.특히 경수진은 감각적인 인테리어를 유지하는 데 있어 꾸준한 청소와 공간 관리가 중요하다는 점을 픽업미에서 강조했다. 인테리어 소품이나 가구를 배치하는 것만큼 일상에서 공간을 깔끔하게 유지하는 과정 역시 자신의 라이프스타일 중 하나라는 설명이다.이 과정에서 경수진은 캐치웰의 자동 먼지비움 무선청소기인 ‘CX PRO 매직타워 N’을 활용해 일상 속 청소를 진행하고 제품을 다루는 모습을 선보였다. 해당 제품은 청소를 마친 뒤 청소기 본체를 매직타워 스테이션에 거치하면 먼지통에 모인 먼지를 자동으로 비워내는 구조의 무선청소기다. 청소기 본체와 각종 청소 액세서리를 한 공간에 일체형으로 정돈할 수 있으며 충전과 거치 보관 기능까지 일괄 지원한다.배우 경수진은 유튜브 채널 픽업미에서 청소 후 먼지통에 남은 머리카락이나 먼지를 직접 정리해야 했던 기존 청소 과정의 번거로움을 언급하며, 사용 후 거치하는 방식으로 먼지통을 관리할 수 있다는 점을 실제 사용 경험과 함께 전했다.최근 시중에 판매하는 무선청소기는 강한 흡입력의 기본적인 청소 성능뿐 아니라 사용 후 먼지 처리와 충전, 보관 등 ‘청소 전후의 관리 편의성’까지 고려하는 방향으로 기능이 확대되고 있다. 자동 먼지비움 스테이션 역시 이러한 흐름에서 등장한 기능 중 하나다.캐치웰 관계자는 “CX PRO 매직타워 N은 청소뿐 아니라 사용 후 먼지 처리와 충전, 보관 과정까지 고려해 설계한 제품”이라며 “일상적인 공간 관리 과정에서 보다 간편하게 활용할 수 있도록 제품을 구성했다”고 말했다.