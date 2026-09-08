주차장 가다 넘어진 30대 여성, 뒤에 오던 차에 치여 숨져… 60대 운전자 “못 봤다”

세줄 요약 경기 김포의 한 공영주차장 출입로에서 30대 여성이 지하주차장으로 내려가다 넘어졌고, 뒤따라 진입하던 60대 운전자의 차량에 치여 숨졌다. 여성은 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 끝내 사망했다. 경찰은 블랙박스 영상과 목격자 진술을 바탕으로 사고 경위를 조사한다. 김포 공영주차장 출입로서 보행자 사고 발생

30대 여성 넘어짐 뒤 차량에 치여 사망

경찰, 블랙박스·목격자 진술로 경위 조사

이미지 확대 지난 7일 오후 8시 30분쯤 경기 김포시 구래동의 한 공영주차장 출입로에서 30대 여성이 차에 치여 숨지는 사고가 발생했다. 김포소방서 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 7일 오후 8시 30분쯤 경기 김포시 구래동의 한 공영주차장 출입로에서 30대 여성이 차에 치여 숨지는 사고가 발생했다. 김포소방서 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 김포의 한 주차장에서 30대 여성이 진입하던 차에 치여 숨졌다.8일 경찰과 소방당국 등에 따르면 전날 오후 8시 30분쯤 김포시 구래동의 한 공영주차장 출입로에서 30대 여성 A씨가 차에 깔리는 사고가 발생했다.A씨는 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌다.경찰 조사 결과 A씨는 지하주차장으로 걸어 내려가던 중 넘어졌고, 뒤따라 주차장으로 진입하던 60대 운전자가 이를 발견하지 못한 채 차를 몰다 사고를 낸 것으로 조사됐다.경찰은 차량 블랙박스 영상과 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.