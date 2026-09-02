대구경찰청장에 박준성 치안감 승진 보임…‘향피제’ 적용 발탁

세줄 요약 박준성 경찰청 국제치안협력국장 직무대리가 이번 치안감 인사에서 승진해 신임 대구경찰청장에 임명됐다. 동국대 경찰행정학과와 간부후보생 44기로 경찰에 입문한 뒤 서울·전남·광주 등에서 주요 보직을 거쳤다. 전남 장흥 출신으로 향피제 원칙에 따라 대구 근무를 맡게 됐다. 박준성 치안감, 신임 대구경찰청장 임명

치안정감·치안감 인사서 승진 발탁

연고지 배제 향피제 원칙 적용

이미지 확대 박준성 신임 대구경찰청장. 대구경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 박준성 신임 대구경찰청장. 대구경찰청 제공

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신임 대구경찰청장에 박준성 경찰청 국제치안협력국장 직무대리가 임명됐다.2일 대구경찰청에 따르면 박 신임 청장은 이번 치안정감·치안감 인사에서 치안감으로 승진했다.동국대 경찰행정학과를 졸업하고 간부후보생 44기로 경찰에 입문한 박 청장은 서울경찰청 여성보호계장과 생활안전계장을 거쳤으며, 총경 승진 이후에는 전남경찰청 112종합상황실장 및 장흥경찰서장을 지냈다.이어 서울청으로 복귀한 그는 경찰특공대장, 노원경찰서장, 위기관리경호과장, 경찰청 여성안전기획과장 등 주요 보직을 두루 거쳤다. 지난해 경무관으로 승진해 광주경찰청 생활안전부장과 경찰청 국제치안협력국장 직무대리를 역임했다.전남 장흥 출신인 박 청장은 연고지 근무를 배제하는 ‘향피제’ 원칙에 따라 대구에서 근무를 하게 됐다.