[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…현대약품 급등, 삼성전자·SK하이닉스도 강세

세줄 요약 8일 코스피 거래상위 종목은 제약·건설·반도체주를 중심으로 매수세가 유입되며 종목별 등락이 엇갈렸다. 현대약품과 대우건설, 광전자 등이 급등했고 삼성전자와 SK하이닉스도 상승했다. 반면 카프로는 93% 급락해 낙폭이 컸다. 제약·건설·반도체주 중심 매수세 유입

현대약품 급등, 대우건설·광전자 강세

삼성전자·SK하이닉스도 동반 상승

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8일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목은 종목별로 등락이 엇갈리는 가운데 제약, 건설, 반도체 관련주를 중심으로 매수세가 유입되고 있다.거래량 1위는 현대약품(004310)으로 2701만3038주가 거래됐고, 주가는 전일 대비 1820원 오른 1만240원으로 21.62% 급등했다. 이어 대우건설(047040)은 2062만1973주가 거래되며 12.98% 상승한 2만800원을 기록했고, 광전자(017900)도 1281만8320주 거래 속에 16.64% 오른 8270원에 거래됐다.시가총액 상위 대형주도 강세다. 삼성전자(005930)는 1180만9535주가 거래되며 2.96% 오른 27만8000원, SK하이닉스(000660)는 219만938주가 거래되며 5.05% 상승한 187만3000원을 나타냈다. 두산에너빌리티(034020)는 5.12% 오른 9만2400원, 삼성E＆A(028050)는 5.63% 상승한 5만700원으로 거래되고 있다.전력 및 원전 관련 종목의 오름세도 눈에 띈다. 한전산업(130660)은 6.13% 오른 1만3510원, 한국전력(015760)은 3.82% 상승한 3만4000원, 한신기계(011700)는 12.00% 급등한 2660원을 기록했다. 후성(093370)도 3.80% 오른 1만3390원에 거래 중이다.반면 하락 종목 중에서는 카프로(006380)의 낙폭이 두드러졌다. 카프로는 293만5050주가 거래되며 93.01% 급락한 256원을 기록했고, 에이엔피(015260)는 11.36% 내린 312원에 머물렀다. 금호전기(001210)는 3.08% 하락한 1만2290원, 금호건설(002990)은 1.61% 내린 1만5850원, 팬오션(028670)은 1.16% 하락한 5990원, 한화생명(088350)은 0.17% 밀린 5880원에 거래됐다.거래대금 기준으로는 SK하이닉스가 4조316억원으로 가장 많았고 삼성전자가 3조2467억원으로 뒤를 이었다. 이어 대우건설 4164억원, 두산에너빌리티 3619억원, 현대약품 2692억원 수준으로 집계돼 대형 반도체주와 개별 급등주에 시장 관심이 집중되는 모습이다.장중 코스피 거래상위 종목군에서는 고변동성 장세가 이어지며 수급이 일부 테마와 실적 기대주로 쏠리는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]