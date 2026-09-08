스무 해째 건배!…20돌 맞은 ‘허심청브로이 옥토버페스트’ 오세요~

세줄 요약 호텔농심이 10월 15일부터 17일까지 부산 동래구 호텔농심 야외마당에서 ‘2026 허심청브로이 옥토버페스트’를 연다. 2004년 시작한 이 축제는 올해 20주년을 맞아 독일 정통 공법 맥주 3종과 생맥주, 다양한 공연과 이벤트를 준비했다. 호텔농심, 옥토버페스트 20주년 개최

부산 동래구 야외마당, 10월 15~17일 진행

수제맥주·공연·이벤트로 축제 구성

이미지 확대 허심청브로이 옥토버페스트 자료 사진. 호텔농심 제공 닫기 이미지 확대 보기 허심청브로이 옥토버페스트 자료 사진. 호텔농심 제공

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‘수제맥주 축제 20주년 파티 열어요’호텔농심은 10월 15일부터 17일까지 부산 동래구 호텔농심 야외마당에서 ‘2026 허심청브로이 옥토버페스트’를 개최한다고 8일 밝혔다.지난 2004년 첫선을 보인 이후 지역 대표 축제로 자리 잡았다. 올해는 20주년을 기념해 ‘HAPPY 20th ANNI-BEER-SARY!(애니-비어-셔리)’라는 슬로건을 내세웠다. 독일 정통 공법으로 만든 ‘필스’ ‘둔켈’ ‘바이젠’ 수제맥주 3종과 하이트진로의 ‘테라’ ‘블랑’ 생맥주를 무제한으로 맛볼 수 있다.역대급 무대 라인업도 기대를 모은다. 맥주 빨리 마시기 대회를 비롯해 싸이버거의 라이브 퍼포먼스, 맨인블랙(브라스 밴드), 감튀즈(K-POP 댄스), 타임머신(레트로 쇼), 트로트(구희아) 등 다채로운 공연을 마련했다.입장권은 1인 3만 4000원이며 오는 21일까지 3만 1000원 얼리버드 예매 행사를 진행한다. 사전 예매는 10월 13일까지 호텔농심 홈페이지와 호텔 전 직영업장에서 구매할 수 있다.