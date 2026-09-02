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‘홍명보 선임 의혹’ 정몽규, 경찰 출석 “부당 개입 전혀 없어”

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-09-02 12:27
수정 2026-09-02 12:55
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세줄 요약
  • 정몽규 전 회장, 경찰 출석 및 의혹 부인
  • 홍명보 감독 선임 개입 여부 집중 조사
  • 관련자 조사·압수수색 등 수사 확대
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정몽규(왼쪽) 전 대한축구협회 회장이 30일 국회 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에 증인으로 출석해 의원들 질의에 답하고 있다. 오른쪽은 홍명보 전 축구대표팀 감독. 2026.7.30 국회사진기자단
정몽규(왼쪽) 전 대한축구협회 회장이 30일 국회 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에 증인으로 출석해 의원들 질의에 답하고 있다. 오른쪽은 홍명보 전 축구대표팀 감독. 2026.7.30 국회사진기자단


홍명보 전 축구 국가대표팀 감독 선임 과정에 부당하게 개입했다는 의혹을 받는 정몽규 전 대한축구협회 회장이 2일 경찰에 출석했다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 업무방해 등 혐의를 받는 정 전 회장을 피의자 신분으로 불러 이날 낮 12시쯤부터 조사하고 있다.

이날 오전 11시 54분쯤 서울 마포구 서울경찰청에 모습을 드러낸 정 전 회장은 ‘감독 선임 과정에 부당 개입한 이유가 있느냐’는 취재진 질문에 “부당 개입은 전혀 없다고 생각한다. 경찰 조사에 성실히 임하겠다”고 답한 뒤 조사실로 향했다.

경찰은 이날 정 전 회장을 상대로 축구협회의 국가대표팀 감독 후보 추천과 최종 선임 과정에 관여했는지 등을 집중 추궁할 것으로 보인다.

정 전 회장은 2024년 7월 업무방해 및 업무상 배임 혐의로 고발됐다. 홍 전 감독 선임 과정에 부당하게 개입해 협회 이사회 등의 업무를 방해했다는 게 고발 사유의 핵심이다.

금융범죄수사대는 지난 7월 1일 서울 종로경찰서로부터 사건을 이첩받은 이후 감독 선임에 관여한 관련자들을 잇달아 불러 조사해왔다.

경찰은 지난달 4일 홍 전 감독을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 선임 협상을 주도한 이임생 전 협회 기술총괄이사와 당시 실무를 총괄한 김정배 전 협회 상근부회장, 윤덕여 전 전력강화위원 등도 소환했다. 지난달 6일에는 충남 천안 코리아풋볼파크 내 협회 사무실과 서울 종로구 축구회관을 압수수색해 감독 선임 관련 자료를 확보했다.
이정수 기자
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