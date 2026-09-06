음성 꽃동네 설립 50주년...오는 8일 감사미사 및 기념식

세줄 요약 국내 최대 사회복지시설인 음성 꽃동네가 설립 50주년을 맞아 오는 8일 사랑의연수원에서 감사미사와 기념식을 연다. 종교계와 전·현직 인사, 회원 3000여명과 해외 19개국 관계자도 참석해 창립 의미를 기린다. 음성 꽃동네 설립 50주년 감사미사·기념식 개최

종교계·전직 대통령 등 내빈과 회원 3000여명 참석

오웅진 신부 창립, 전국·해외 복지 네트워크 확장

이미지 확대 꽃동네 설립 50주년 기념행사 포스터. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 꽃동네 설립 50주년 기념행사 포스터. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 최대 사회복지시설인 꽃동네가 설립 50주년을 맞아 오는 8일 오후 1시 30분부터 음성꽃동네 사랑의연수원에서 감사미사 및 기념식을 연다.이날 행사에는 조반니 가스파리 주한 교황대사 등 종교계 100여명, 이명박 전 대통령과 이수성 전 국무총리 등 일반 내빈 100여명, 전국 꽃동네 회원 3000여명과 지역 주민 등이 참석한다. 필리핀, 미국 등 해외 꽃동네(19개국) 관계자도 100여명도 온다.꽃동네는 오웅진 신부가 1976년 설립했다. 당시 오 신부는 사제서품을 받고 그해 8월 20일 음성군 금왕읍 무극천주교회 주임신부로 부임해 동냥 깡통을 든 최귀동(1990년 사망) 할아버지를 만났다.밥을 얻어다가 동냥조차 할 수 없는 걸인들을 먹이던 최 할아버지의 헌신에 감동한 오 신부는 전 재산을 털어 무극리 용담산 기슭에 ‘사랑의 집’을 지었다. 그해 11월 15일 최 할아버지가 돌보던 걸인 18명을 입주시킨 게 꽃동네의 출발이었다.현재 꽃동네는 음성과 가평, 서울, 옥천 등에서 노숙인 시설, 정신요양시설, 노인요양시설, 장애인시설, 아동복지시설 등을 운영하고 있다. 이곳에 머물고 있는 생활인은 총 2465명에 달한다.꽃동네는 설립 50주년 유튜브 영상에서 “50년 전 초심으로 다시 100년을 향해 묵묵히 나아가겠다”고 밝혔다.