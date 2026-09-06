충주시의회 첫 여성의장 지낸 허영옥 충북도의원 별세

세줄 요약 더불어민주당 허영옥 충북도의원이 전남광주시 워크숍 중 뇌졸중 증세를 보여 전남대병원에서 치료받다 69세로 별세했다. 허 의원은 충주시의회 6·7·8대 의원과 8대 전반기 의장을 지내며 첫 여성의장 기록을 남겼고, 최근 비례대표로 도의원에 당선됐다. 워크숍 중 뇌졸중 증세로 치료받다 별세

충주시의회 첫 여성의장, 69세로 타계

비례대표 도의원 당선 뒤 의정활동 지속

이미지 확대 허영옥 충북도의원. 닫기 이미지 확대 보기 허영옥 충북도의원.

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더불어민주당 소속인 허영옥 충북도의원이 6일 오전 별세했다. 향년 69세.충북도의회 등에 따르면 허 의원은 지난달 26일 전남광주시에서 열린 도의회 복지문화위원회 워크숍 중 뇌졸중 증세를 보여 전남대병원에서 치료를 받아 왔다.빈소는 충주의료원에 마련될 예정이다.허 의원은 2010년 더불어민주당 소속으로 충주시의회에 입성해 6·7·8대 의원을 지냈고, 2018년에는 8대 전반기 충주시의장을 지내며 충주시의회 첫 여성 의장을 역임했다.지난 6.3 지방선거에선 충북도의원 선거에 출마해 비례대표로 당선됐다.