축구협회, 15년 전 외국인 심판에 성 접대…월드컵·올림픽 예선 포함

세줄 요약 대한축구협회가 2011~2012년 국내에서 열린 월드컵·올림픽 예선과 평가전 7경기에서 외국인 심판과 감독관 10여명에게 성접대를 한 사실이 문체부 감사와 국회 청문회 과정에서 확인됐다. 조중연 전 회장 시절 벌어진 일로, 협회는 관리 부실을 인정하며 현재는 시스템을 강화했다고 해명했다. 문체부 감사로 성접대 사실 확인

월드컵·올림픽 예선 등 7경기 포함

조중연 전 회장 시절 관행 드러남

이미지 확대 초유의 대한축구협회 압수수색 대한축구협회에 대한 경찰 압수수색이 진행된 6일 충남 천안시 서북구 입장면 코리아풋볼파크 일대가 한산하다. 경찰은 이날 오전 9시께부터 압수수색을 진행하며 직원들을 모두 외부로 내보냈다. 2026.8.6 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 초유의 대한축구협회 압수수색 대한축구협회에 대한 경찰 압수수색이 진행된 6일 충남 천안시 서북구 입장면 코리아풋볼파크 일대가 한산하다. 경찰은 이날 오전 9시께부터 압수수색을 진행하며 직원들을 모두 외부로 내보냈다. 2026.8.6 연합뉴스

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대한축구협회가 14~15년 전 국가대표팀 경기를 앞두고 외국인 심판을 대상으로 여러 차례 성 접대를 한 것으로 드러났다.6일 축구계에 따르면 문화체육관광부는 2016년 축구협회 감사에서 협회가 2011~2012년 국제심판 10여명에게 성접대한 사실을 확인했다. 이런 내용은 당시에는 외부에 알려지지 않았지만, 국회 문화체육관광위원회가 축구협회 청문회를 진행하는 과정에서 확인된 것으로 전해졌다.당시 문체부 감사 보고서에 따르면 2011년 3월부터 2012년 3월까지 국내에서 열린 월드컵·올림픽 예선전 3경기와 평가전 4경기를 합쳐 7경기에서 외국인 심판과 감독관 등 10여명에게 성접대가 이뤄졌다.축구협회 직원은 해당 경기 심판들을 위한 성접대에 한 번에 수십만원, 많게는 100만원이 넘는 돈을 결제했다. 이 중에는 2012년 2월 쿠웨이트와의 2014 브라질월드컵 예선, 2011년 9월 오만과의 2012 런던올림픽 예선, 2012년 3월 카타르와의 런던올림픽 예선 경기가 포함됐다.이는 모두 조중연 전 회장 시절에 벌어진 일이다. 축구협회 관계자는 “문서 보관 연한이 지나 지금은 자세한 사항을 파악하기 어렵다”면서 “지금은 법인카드와 관련해 철저한 시스템을 마련해 준수하고 있다”고 해명했다.