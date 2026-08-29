네팔 신속대응팀, 직접 헬기 못 띄워…“현지 군당국 지침”

세줄 요약 네팔 대홍수로 실종된 한국인 9명 수색이 이어졌다. 정부합동 신속대응팀은 현지 군 자산과 좌표 정보를 바탕으로 수색을 지원했으나, 한국 측이 임차한 헬기는 군당국 통제와 악천후로 운항하지 못했다. 대응팀은 29일 헬기 투입을 다시 추진했다. 실종 한국인 9명 수색 지속, 헬기 투입 난항

현지 군당국 통제·악천후로 한국 헬기 운항 불가

구조자 10명은 안전지역 이송, 귀국 일정 미정

이미지 확대 사고현장 향하는 네팔 군 헬기 28일(현지시간) 네팔 카트만두 트리부반 국제공항 내 군공항에서 네팔군 헬기가 사고현장으로 향하고 있다. 2026.8.28 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 사고현장 향하는 네팔 군 헬기 28일(현지시간) 네팔 카트만두 트리부반 국제공항 내 군공항에서 네팔군 헬기가 사고현장으로 향하고 있다. 2026.8.28 뉴시스

이미지 확대 대홍수가 발생해 한국인 9명을 포함해 수백명이 실종된 네팔로 출국하는 신속대응팀이 27일 인천국제공항 제1터미널에서 출국하고 있다. 2026.8.26 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 대홍수가 발생해 한국인 9명을 포함해 수백명이 실종된 네팔로 출국하는 신속대응팀이 27일 인천국제공항 제1터미널에서 출국하고 있다. 2026.8.26 도준석 전문기자

이미지 확대 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 일대 26일 네팔 중북부의 히말라야 산악지대에서 대규모 홍수가 발생해 현지에서 수력발전소를 짓던 한국인 근로자 9명의 연락이 두절되면서 해당 기업이 27일 현지로 대응 인력을 급파했다. 사진은 두산에너빌리티가 지난 2023년 홍보 영상을 통해 소개한 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 일대 모습. 두산에너빌리티는 발전소의 설계·조달·시공(EPC) 공사를 수행 중이다. 2026.8.27 두산에너빌리티 TV 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 일대 26일 네팔 중북부의 히말라야 산악지대에서 대규모 홍수가 발생해 현지에서 수력발전소를 짓던 한국인 근로자 9명의 연락이 두절되면서 해당 기업이 27일 현지로 대응 인력을 급파했다. 사진은 두산에너빌리티가 지난 2023년 홍보 영상을 통해 소개한 네팔 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 건설 현장 일대 모습. 두산에너빌리티는 발전소의 설계·조달·시공(EPC) 공사를 수행 중이다. 2026.8.27 두산에너빌리티 TV 유튜브 캡처

이미지 확대 카트만두 트리부반 교육대병원 28일(현지시간) 네팔 수도 카트만두의 트리부반 교육대병원(T.U. Teaching Hospital) 앞에 앰블런스 차량이 주차되어 있다. 이날 네팔 대홍수 부상자들은 헬기와 앰뷸런스로 이 병원으로 이송됐다. 2026.8.28 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 카트만두 트리부반 교육대병원 28일(현지시간) 네팔 수도 카트만두의 트리부반 교육대병원(T.U. Teaching Hospital) 앞에 앰블런스 차량이 주차되어 있다. 이날 네팔 대홍수 부상자들은 헬기와 앰뷸런스로 이 병원으로 이송됐다. 2026.8.28 연합뉴스

이미지 확대 ‘주네팔대사관은 지금’ 28일 네팔 카트만두 주네팔 대한민국 대사관에서 대사관 직원이 통화를 하고 있다. 2026.8.28 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 ‘주네팔대사관은 지금’ 28일 네팔 카트만두 주네팔 대한민국 대사관에서 대사관 직원이 통화를 하고 있다. 2026.8.28 뉴스1

이미지 확대 모두발언하는 임상우 정부합동 신속대응팀 단장 네팔 대홍수 정부합동 신속대응팀 단장을 맡은 임상우 외교부 재외국민보호·영사담당 정부대표가 28일 네팔 카트만두 한 호텔에서 모두발언을 하고 있다. 2026.8.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 모두발언하는 임상우 정부합동 신속대응팀 단장 네팔 대홍수 정부합동 신속대응팀 단장을 맡은 임상우 외교부 재외국민보호·영사담당 정부대표가 28일 네팔 카트만두 한 호텔에서 모두발언을 하고 있다. 2026.8.29 연합뉴스

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임상우 정부합동 신속대응팀 단장은 28일(현지시간) 네팔 대규모 홍수로 실종된 한국인 9명에 대해 “내일 이들에 대한 수색작업이 신속하게 이뤄지도록 모든 노력을 집중할 예정”이라고 밝혔다.임 단장은 이날 네팔의 수도 카트만두에 있는 한 호텔에서 취재진과 만나 “연락두절자 9명에 대한 수색은 네팔 군 자산 등이 동원돼 이뤄졌지만, 안타깝게도 계속 수색 작업이 이뤄져야 하는 상황”이라고 말했다.신속대응팀에 따르면 우리 측은 이날 직접 헬기를 띄우지 못했다.정부와 두산에너빌리티, 한국남동발전은 총 6대의 헬기를 임차했다. 하지만, 네팔 군 당국의 통제에 막혀 운항하지 못했다.외교부 당국자는 “변덕스러운 날씨와 추가 피해 가능성, 현지 군 당국 지침 등으로 헬기를 띄우지 못했다”고 말했다.홍수가 발생한 사고 현장은 인근 도로가 유실돼 육로 접근이 불가능한 상태다. 사실상 헬기 외에는 접근할 수 있는 방법이 없다는 설명도 덧붙였다. 이에 신속대응팀은 29일에도 헬기를 띄우기 위해 노력할 계획이라고 전했다.아울러, 네팔 군 당국이 헬기로 한국인 실종 추정 지점을 포함해 수색했지만, 특이점은 없었던 것으로 파악됐다.신속대응팀 관계자는 “한국인 연락두절자들이 홍수 발생 당시 있었을 것으로 추정되는 좌표를 찍은 도표 및 지도를 앞서 네팔 당국에 전달했다”고 말했다.실종된 9명은 두산에너빌리티 직원 6명, 한국남동발전 직원 3명이다.홍수 발생 당시 이들이 현지에서 수력발전소 건설 업무를 하고 있었기 때문에 각자 맡은 업무에 따라 동선을 추정할 수 있다는 취지다.임상우 단장은 이날 네팔 군 당국, 외교부 등 고위 관계자와 한국 관련 주요 인사 등과 잇달아 면담했다.네팔 측에서도 신속대응팀 수색 지원 요청을 경청하고 적절한 조치를 취하겠다고 응답했다.이날 안전 지역으로 이송된 한국인 구조자 10명의 카트만두 이동 및 귀국 여부는 정해지지 않았다.외교부 당국자는 “이분들이 극한 상황에 있다가 온 만큼 안정을 취하는 게 제일 중요하다”며 “비행기를 탈 정도로 회복했는지도 (상황을) 봐야 한다”고 말했다.소속 기업이 구조자들을 지원하고 있으며, 대응팀에서는 이들의 귀국계획 등에 대해 알지 못한다고 밝혔다.