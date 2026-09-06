가을에 웰니스 여행 찾는다면 경북으로…“최대 반값 할인”

세줄 요약 경북도가 7일부터 13일까지 경북여행몰에서 웰니스관광 체험주간을 열고 상품 24종을 최대 50% 할인했다. 포항 내연산 치유의 숲, 경주 스파, 문경 명상마을 등 체험상품과 묶음상품을 선보이며, 11월 30일까지 사용할 수 있다. 경북도, 웰니스관광 체험주간 운영 발표

상품 24종 최대 50% 할인 판매 안내

후기 이벤트와 바우처 지급 계획

이미지 확대 경북도 웰니스관광 체험주간 포스터. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북도 웰니스관광 체험주간 포스터. 경북도 제공

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경북도가 올가을 여행을 앞둔 관광객을 위해 웰니스관광 상품을 최대 반값 할인해 판매한다.도는 ‘2026 경북 방문의 해’를 맞아 오는 7일부터 13일까지 경북여행몰에서 ‘경상북도 웰니스관광 체험주간’을 운영한다고 6일 밝혔다.체험주간 경북여행몰에서는 웰니스관광 상품 24종을 최대 50% 할인된 가격으로 판매한다. 상품은 웰니스관광지 단일 체험상품 13종과 인근 관광자원을 연계한 묶음상품 11종으로 구성됐다. 구매한 상품은 11월 30일까지 사용할 수 있으며, 기한 내 미사용 시 전액 환불 처리된다.체험주간 종료 이후에도 10월 13일까지는 30%, 10월 14일부터는 10% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.주요 관광지에는 포항 내연산 치유의 숲, 소노캄 경주 웰니스풀앤스파, 문경 사담재 스테이, 문경세계명상마을, 울진 요트학교 등이 포함됐다.체험주간 참여 분위기 확산을 위해 이용객 대상 후기 이벤트도 진행한다. 11월 16일까지 후기 게시판에 사진과 후기를 작성한 이용객 중 15명 내외를 선정해 경북여행몰 바우처 10만원을 지급한다.도는 체험주간 온라인 판매체계를 자연스럽게 알려 자유여행객의 접근성과 재방문 수요 확대에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.박찬우 도 문화관광체육국장은 “가을 여행철을 맞아 경북의 우수한 치유관광 자원을 보다 많은 분이 부담 없이 경험할 수 있도록 마련한 특별한 기회”라며 “경북만의 차별화된 웰니스관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 지역관광 활성화로 이어질 수 있도록 하겠다”고 했다.