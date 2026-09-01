충남·호남 시간당 100㎜ 폭우… 논밭 나간 2명 실종

영광 낙월도 누적 344㎜ 쏟아져

오늘도 충청 서해안 폭우 예보

이미지 확대 충남·호남권을 중심으로 강한 비가 쏟아진 31일 전북 고창군 반암교차로를 지나던 한 차량이 빗물에 침수돼 있다. 이날 고창군에는 시간당 60㎜의 강한 비가 내렸다.

고창 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 충남·호남권을 중심으로 강한 비가 쏟아진 31일 전북 고창군 반암교차로를 지나던 한 차량이 빗물에 침수돼 있다. 이날 고창군에는 시간당 60㎜의 강한 비가 내렸다.

고창 뉴시스

세줄 요약 충남과 호남에 시간당 100㎜ 안팎의 폭우가 쏟아지며 도로와 주택 침수, 토사 유출 등 피해가 잇따랐다. 전북 정읍·고창에서는 논밭과 비닐하우스에 나갔던 60·70대 2명이 실종돼 경찰과 소방이 수색 중이다. 기상청은 1일까지 전국에 비가 이어질 것으로 봤다. 충남·호남 중심 시간당 100㎜ 폭우

도로·주택 침수, 토사 유출 등 피해

전북서 논밭 나간 60·70대 2명 실종

2026-09-01 10면

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31일 충남권과 호남권을 중심으로 강한 비가 쏟아지면서 도로와 주택이 침수되고 산비탈이 무너지는 등 피해가 잇따랐다. 전북에서는 논밭에 나간 60·70대가 실종돼 수색이 진행되는 등 인명 피해 우려도 커지고 있다.기상청에 따르면 이날 0시부터 오후 4시까지 주요 지점 누적 강수량은 전남 영광군 낙월도 344㎜를 비롯해 ▲전북 고창군 상하면 187.5㎜ ▲군산시 말도 173㎜ ▲충남 서천시 138.5㎜ ▲논산시 연무읍 115㎜ 등을 기록했다. 특히 낙월도에는 이날 오전 5시쯤 시간당 103.5㎜의 폭우가 쏟아졌고, 고창군에도 시간당 60㎜의 강한 비가 내렸다.비 피해도 잇따랐다. 충남에서는 나무 쓰러짐, 토사 유출, 지하 침수 등의 피해가 발생했다. 영광군에서는 이날 오전 8시 5분쯤 법성면의 한 주택이 침수됐다.폭우가 내린 전북 정읍시와 고창군에서는 70대 A씨와 60대 B씨가 각각 실종돼 경찰과 소방당국이 수색에 나섰다. A씨는 이날 오전 6시 30분쯤 가족에게 “농수로를 확인해 보겠다”고 말한 뒤 집을 나선 것으로 알려졌다. 같은 날 오후 3시 38분쯤 비닐하우스에서 작업 중이던 B씨도 함께 작업하던 아들이 잠시 자리를 비운 사이 사라진 것으로 파악됐다.행정안전부는 전날 오후 5시 호우 위기경보를 ‘관심’에서 ‘주의’로 올리고 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동했다. 침수 취약 지역에 대한 사전 통제를 강화하고, 산사태 우려 지역 주민들에게는 위험 징후가 나타날 경우 즉시 대피하도록 안내하고 있다.기상청은 우리나라 남쪽에 북태평양고기압, 북쪽에 저기압성 회전이 자리하면서 성질이 다른 두 공기가 충돌해 정체전선이 형성된 것으로 분석했다. 특히 서해상에서 비구름대가 강하게 발달하면서 충남과 호남 서부를 중심으로 강수가 집중된 것으로 봤다.정체전선 영향으로 1일에도 전국에 비가 내릴 전망이다. 이날부터 이틀간 예상 강수량은 서울·인천·경기 10~60㎜, 강원 10~50㎜, 대전·세종·충남 동부·충북 20~60㎜다. 충청권에선 서해안을 중심으로 100㎜ 이상의 비가 내릴 것으로 예보됐다.기상청은 “1일까지 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다”며 “산사태와 저지대 침수 등 안전사고에 유의해야 한다”고 당부했다.