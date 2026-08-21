‘대통령과 사전 교감설’ 김관영 전 전북지사, 경찰 소환

세줄 요약 김관영 전 전북지사가 제9회 전국동시지방선거 과정에서 이재명 대통령과의 ‘사전 교감설’ 발언으로 고발돼 경찰 조사를 받았다. 전북경찰청은 공직선거법 위반, 특히 허위사실공표 혐의로 김 전 지사를 불러 사실관계를 확인한다. 김관영 전 지사, 사전 교감설 발언으로 경찰 출석

공직선거법 허위사실공표 혐의로 조사 진행

청년참여연대 고발, 청와대는 교감 부인

이미지 확대 김관영 전 전북도지사. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 김관영 전 전북도지사. 서울신문 DB

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제9회 전국동시지방선거 과정에서 이재명 대통령과의 ‘사전 교감설 발언’ 등으로 고발된 김관영 전 전북도지사가 경찰에 출석했다.전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 21일 공직선거법 위반(허위사실공표) 혐의로 이날 오후 4시부터 김 전 지사를 불러 조사 중이라고 밝혔다.김 전 지사는 지난 5월 한 라디오에 출연해 ‘(무소속)출마를 선언하며 이재명 대통령과 교감이 있었냐’는 진행자의 질문에 “불가피성에 대해 말씀드린 적 있다”고 답했다.이후 청와대는 “대통령과 청와대는 선거와 관련해 특정 후보와 상의나 교감 같은 것을 하지 않는다. 대통령과 청와대를 선거나 정쟁의 소재로 삼는 일은 삼가달라”는 입장을 보였다.이에 김 전 지사는 “대통령이 야당 소속 단체장하고는 대화도 안 하고 여당하고만 하는 것은 아니다. 불가피하게 무소속으로 나갈 사정이 있다면 인간적인 도리상 이만저만해서 나갈 수밖에 없다고 말하는 것이 인간적 도리가 아니겠냐”며 “대통령을 선거에 끌어들일 생각도 전혀 없다”고 말했다.청년참여연대는 지난 5월 26일 김 전 지사의 발언이 허위사실 공표에 해당할 가능성이 있다며 경찰에 고발했다.경찰 관계자는 “김 전 지사를 불러 조사하고 있는 건 맞지먼 자세한 내용은 밝히기 어렵다”고 말했다.