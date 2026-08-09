부담은 덜고 의미는 더하고…공공예식장 ‘주목’

통합특별시, 광주청사 내 빛의정원·인재교육관 등 공공장소 개방

이용료 1만~3만원대…하루1팀 예약제로 개성있고 여유로운 예식

구내식당 5천원 국수부터 출장밥상까지…고물가시대 매력적 대안

작년 ‘빛의정원’서 8팀 예식…올 상반기 3팀 이어 하반기 6팀 예약

이미지 확대 전남광주통합특별시 광주청사 내 ‘빛의 정원’. 야외예식장으로 인기가 높다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 전남광주통합특별시 광주청사 내 ‘빛의 정원’. 야외예식장으로 인기가 높다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 광주청사 ‘빛의 정원’과 인재교육원이 공공예식장으로 개방되며 예비부부들의 대안으로 떠올랐다. 야외는 하루 1만원, 실내는 2시간 1만원 수준이라 비용 부담이 적고, 꽃장식과 소품을 직접 꾸며 개성 있는 예식을 연출할 수 있다. 고물가 속 공공예식장 대안 부상

광주청사 빛의 정원 저렴한 운영

인재교육원 후생관 주말 개방 확대

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고물가 시대를 맞아 예식장 예약 전쟁과 높은 비용 부담으로 고민하는 예비부부들에게 전남광주통합특별시의 ‘공공예식 공간’인 ‘빛의 정원’이 실속있고 매력적인 대안으로 떠오르고 있다.전남광주통합특별시는 광주청사 내 잔디광장과 장미공원 등 ‘빛의 정원’과 청사 1층 ‘시민홀’ 등 공공장소를 시민들의 특별한 결혼식 장소로 개방·운영하고 있다고 9일 밝혔다.공공장소에서 진행되는 예식의 가장 큰 장점은 ‘파격적으로 저렴한 비용’과 ‘나만의 자유로운 결혼 콘셉트’다.장소 이용료는 야외광장의 경우 1일 1만원, 실내 공간은 2시간당 1만원(냉·난방비 별도) 수준으로 예비부부들의 경제적 부담을 대폭 낮췄다. 주차장·화장실·전기공급 등 기본 편의시설이 완비돼 있으며, 예식 소품과 꽃장식을 예비부부가 직접 기획해 개성 있는 결혼식을 연출할 수 있다.피로연도 실속 있게 준비할 수 있다. 광주청사 구내식당에서는 국수를 1인당 5000원에 제공하며, 야외 출장밥상(케이터링)도 가능하다. 특히 야외 예식 중 갑작스럽게 비가 오더라도 즉시 실내공간으로 옮길 수 있어 안심하고 이용할 수 있다.실제로 광주청사 ‘빛의 정원’은 지난해 총 8팀, 올 상반기 3팀(100~250명 규모)이 예식을 치렀으며 하반기에도 6팀이 예약을 하는 등 시민들에게 호응을 얻고 있다.광주인재교육원 후생관도 주말 및 공휴일에 공공예식장으로 개방돼 예비부부들의 선택 폭을 넓혀주고 있다. 이 곳에서는 2024년 5건, 2025년 3건, 올 상반기 1건의 예식이 진행되는 등 주말 공공예식장으로서의 역할을 이어오고 있다.80석 규모의 후생관은 신부대기실, 152석 규모의 하객 접대 공간, 280대 규모의 주차장을 갖추고 있으며 이용료는 3만원(냉·난방비 별도)이다. 음향·조명 설비와 출장뷔페 이용 때 구내식당 공간을 무료로 제공한다. 여유로운 진행을 위해 ‘1일 1회 예약제’로 운영된다.문길상 총무과장은 “치솟는 결혼식 비용으로 고민하는 예비부부들에게 시청사 및 공공기관 개방이 현실적이고 따뜻한 대안이 되길 바란다”고 말했다.