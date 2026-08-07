[포토] 물놀이도 그늘에서

세줄 요약 서울 노원구에서 기온이 40.2도까지 오르며 극한 폭염이 막바지 기승을 부렸다. 서울 내 관측지점이 40도를 넘은 것은 2018년 8월 이후 처음이다. 하남과 광양 등도 40도 안팎을 기록했고, 전국 폭염일과 열대야일도 역대급 수준이었다. 노원구 40.2도 기록, 서울 40도 첫 돌파

하남·광양 등 전국 곳곳 40도 안팎 치솟음

폭염일·열대야일 역대급, 주말엔 다소 완화

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7일 서울 노원구를 비롯해 기온이 40도를 넘는 관측 지점이 나오는 등 극한 폭염이 막바지 기승을 부렸다.기상청 자동기상관측장비(AWS) 관측 기록을 보면 이날 오후 3시 28분 노원구에 설치된 장비에서 기온이 40.2도를 기록했다.서울 내 관측 지점에서 40도를 넘는 기온이 기록된 것은 2018년 8월 1일 이후 처음이다. 당시 강북구에 있는 자동기상관측장비에선 41.8도의 기온이 관측되기도 했다.전날 영등포구 자동기상관측장비에서 기온이 40.0도를 기록하기도 했지만, 해당 장비는 지상에서 12ｍ 높이의 초등학교 옥상에 설치돼 관측값을 ‘참고’하는 것만 가능한 장비였다. 태양복사에너지에 의한 직접적인 가열이 있고 건물복사에너지와 에어컨 실외기 등에 영향을 받는 장비이기 때문이다.종로구 서울기상관측소 기준 서울 대표 기온은 38.0도까지 상승했다.이날 경기 하남시 덕풍동 관측 지점은 한때 기온이 40.7도까지 치솟기도 했다.또 전남 광주 광양시 광양읍 기온은 40.2도까지 올랐다.강원 영월과 경기 여주시 금사면, 경남 밀양시 등은 39.8도까지 뛰는 등 기온이 40도에 육박하게 오른 지역도 많았다.기상청에 따르면 지난 6월 1일부터 이달 6일까지 폭염(일 최고기온이 33도 이상)일은 전국 평균 14.8일로 기상관측망이 전국에 확충된 1973년 이후 같은 기간과 비교해 4번째로 많았다.밤 최저기온이 25도 이상인 열대야일은 13.0일로 역대 가장 많았다.이날까지 극한 폭염이 이어지고, 주말부터는 기온이 다소 낮아지겠으나 여전히 무덥겠다. 토요일인 8일 전국 아침 최저기온은 21∼26도, 낮 최고기온은 26∼35도겠으며 일요일인 9일은 21∼26도와 26∼35도일 전망이다.