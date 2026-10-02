만화·장난감 속으로…춘천 애니토이페스티벌 내일 개막

사흘간 애니박물관서 열려

매직쇼·벌룬·AI 체험 다채

이미지 확대 강원 춘천 애니토이페스티벌이 3~5일 서면 애니메이션박물관에서 열린다. 사진은 애니메이션박물관 내부. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 강원 춘천 애니토이페스티벌이 3~5일 서면 애니메이션박물관에서 열린다. 사진은 애니메이션박물관 내부. 서울신문 DB

세줄 요약 춘천시가 3~5일 서면 애니메이션박물관에서 29회 애니토이페스티벌을 연다. 개막식 뒤 최현우 매직쇼가 이어지고, 베베핀 해피콘서트와 고고다이노 싱어롱쇼, 키즈 EDM 파티 등 공연이 펼쳐진다. AI 캐릭터 만들기, 레트로 오락실, 장난감 교환 마켓도 마련된다. 춘천 애니토이페스티벌 3~5일 박물관 개최

최현우 매직쇼와 어린이 공연 다채롭게 진행

AI 체험·장난감 마켓·놀이공간 함께 운영

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강원 춘천시는 애니토이페스티벌을 오는 3~5일 서면 애니메이션박물관에서 개최한다고 2일 밝혔다.올해로 29회째를 맞는 애니토이페스티벌에서는 애니메이션과 장난감을 주제로 한 놀이, 공연과 인공지능(AI) 체험을 즐길 수 있다. 축제 첫날인 3일 오후 2시 개막식이 열리고, 이어 최현우 매직쇼가 펼쳐진다.축제 기간 메인무대에서는 어린이들에게 인기가 높은 베베핀 해피콘서트, 고고다이노 싱어롱쇼와 유튜버 인싸가족 버라이어티쇼, 빵신TV, 키즈 EDM(전자음악) 댄스파티가 이어진다. 또 축제장 곳곳에서 버블과 벌룬, 마술 공연도 만날 수 있다.애니메이션박물관 잔디광장은 에어바운스와 친환경 나무놀이터, 키즈·레트로·패밀리존 등 아이와 부모가 함께 즐기는 놀이공간으로 꾸며진다. 생성형 AI로 자신만의 캐릭터를 만드는 AI 플레이 그라운드와 부모 세대 향수를 자극하는 레트로 오락실, 추억의 문방구도 마련된다. 고장 난 장난감을 고치고, 폐장난감을 새 장난감으로 교환하는 ESG 장난감마켓도 운영된다.시는 축제장 주변 교통난을 완화하기 위해 AI 드론에 기반한 스마트 주차 관제시스템을 가동하고, 혼잡시간대 주차관리요원을 증원한다. 긴급 상황에 대비해 간호사와 응급구조사도 축제장에 대기시킨다.남미라 시 첨단산업과장은 “황금연휴를 맞아 온 가족에 선물 같은 축제를 준비했다”며 “축제장을 찾아 잊지 못할 가을의 추억을 만들길 바란다”고 말했다.