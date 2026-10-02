피플 인사 [인사] ㈜한화 입력 2026-10-02 10:53 수정 2026-10-02 10:53 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/peoples/movement/2026/10/02/20261002500082 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 ㈜한화가 신규 임원 인사를 단행했다고 2일 밝혔다. 경영 안정성 및 현장 중심의 실행력 강화를 통해 내실 경영 기반을 공고히 하고, 중장기 사업 전략과 연계한 게 이번 인사의 특징이라고 한화 측은 설명했다. 다음은 인사 내용.◇신규 임원 승진△강창수 △곽원석 △문지용 △서제영 △우재희 △이시현 △이유리 △정동진 △최우석 △한상범 (가나다순) Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지