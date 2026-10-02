‘부캉이’ 열풍 이면에… 제주바다는 ‘아열대 어종’ 최대 81.8% 달한다

사계 최대 66.7%, 신창 최대 58.5% 아열대 어종

부산 기장 전체 212종 중 71%인 151종 아열대종

올해 4~6월 대형상어 출현 46건…작년보다 3.8배↑

작년 경남 고성 보름달물해파리 5년새 71배로 껑충

이미지 확대 부캉이에 작별인사 지난달 29일 부산 북구 북항친수공원에서 부산해경, 부산소방재난본부 구조정과 고무보트가 물줄기를 뿌리며 상어(부캉이)를 수로 밖으로 몰아내는 작업을 진행하고 있는 가운데 시민들이 부캉이에게 인사하고 있다. 해경과 소방당국의 구조작업에도 이날 오후 1시 기준으로 상어는 아직 수로 밖을 벗어나지 않고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 부캉이에 작별인사 지난달 29일 부산 북구 북항친수공원에서 부산해경, 부산소방재난본부 구조정과 고무보트가 물줄기를 뿌리며 상어(부캉이)를 수로 밖으로 몰아내는 작업을 진행하고 있는 가운데 시민들이 부캉이에게 인사하고 있다. 해경과 소방당국의 구조작업에도 이날 오후 1시 기준으로 상어는 아직 수로 밖을 벗어나지 않고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 제주 연안 조사에서 아열대 어종 비율이 최대 81.8%에 달했고, 부산 기장과 울릉도에서도 열대·아열대성 어류가 크게 늘었다. 대형상어 혼획과 해파리 쏘임도 급증해 바다 생태계 전반의 변화가 뚜렷하다는 지적이 나왔다. 제주 연안 아열대 어종 비율 최대 81.8% 도달

부산·울릉도까지 열대성 생물 출현 확산

대형상어·해파리 피해도 동반 급증

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‘부캉이’로 불린 부산 북항의 대형 상어가 바다 위에 모습을 드러내면서 우리 연안의 달라진 풍경이 주목받고 있다. 아열대성 어류가 잇따라 발견되는 데 이어 대형 상어와 해파리까지 출현 양상이 달라지면서 우리 바다가 빠르게 변하고 있다는 분석이 나오고 있다.2일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 문대림(더불어민주당) 의원이 한국해양과학기술원으로부터 제출받은 자료에 따르면 2013~2023년 제주 연안 조사에서 아열대 어종 비율은 해역별로 최대 81.8%에 달했다.신흥 해역은 아열대 어종 비율이 47.2~81.8%였고, 사계 50.0~66.7%, 신창 45.2~58.5%, 북촌 33.3~51.1%로 나타났다.제주 북부 북촌리의 장기 조사에서도 변화가 뚜렷했다. 2015년 전체 출현 어류 32종 가운데 아열대 어류는 10종으로 31.3%였지만, 2022년에는 전체 42종 가운데 22종으로 52.4%까지 높아졌다. 아홉동가리와 독가시치, 긴꼬리벵에돔, 청줄돔, 범돔, 거북복, 강담돔 등 아열대성 어종도 확인됐다.아열대화는 제주에만 국한되지 않았다. 울릉도에서도 관찰된 어류의 58.5%가 열대·아열대성 어류인 것으로 나타났다.부산 기장 연안에서는 2007~2009년 전체 78종 가운데 아열대종이 44종(56%)이었지만, 2025년에는 전체 212종 중 151종(71%)으로 증가했다.바다의 변화는 어종에만 그치지 않는다. 대형상어와 해파리 등 사람에게 위해를 줄 수 있는 해양생물의 출현도 늘고 있다.동해안 대형상어 혼획은 2022년 1건에서 2023년 15건, 2024년 44건으로 급증했다. 올해 4~6월 대형상어 출현도 46건으로 지난해 같은 기간 12건보다 3.8배 늘었다.해파리 피해도 크게 증가했다. 해파리 쏘임사고는 2023년 744건에서 2024년 4224건으로 1년 사이 약 5.7배 증가했다. 올해 해파리 특보 역시 6월 제주에서 시작해 7월 부산·울산 등으로 확대되는 양상을 보였다.경남 고성에서는 보름달물해파리가 2021년 100㎡당 115개체에서 2025년 8209개체로 약 71배 증가했다. 노무라입깃해파리의 동중국해 초기 유입량도 2023년 ㏊당 10개체에서 2024년 90개체로 9배 늘었다.맹독성 파란선문어와 열대·아열대성 바다뱀류의 출현 범위가 제주를 넘어 남해와 동해 연안으로 확대되는 양상도 나타났다.문 의원은 이 같은 현상을 개별 생물의 출현 증가가 아닌 해양 생태계 자체의 변화로 봐야 한다고 지적했다.문 의원은 “부캉이가 국민적인 관심을 받고 있지만 그 이면에서는 제주와 부산을 비롯한 우리 바다의 생물상이 빠르게 달라지고 있다”며 “제주 일부 해역에서 아열대 어종 비율이 80%를 넘고 대형상어와 해파리 등 위해·위험 해양생물의 출현 양상도 달라지고 있다는 점을 주목해야 한다”고 말했다.이어 “해양생태계 변화가 발생한 뒤 조사하는 수준에서 벗어나야 한다”며 “축적된 해양생물 자료와 수중영상·음향·환경정보를 AI와 결합해 우리 바다의 변화를 상시 진단하고 이상징후를 사전에 예측할 수 있는 해양 AX 체계를 구축해야 한다”고 강조했다.