세종시 ‘지속 가능 도시’ 3년 연속 1위

미래 성장·도시 안전과 환경 부문에서 최고 평가

정부세종청사가 있는 세종시 전경. 세종 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정부세종청사가 있는 세종시 전경. 세종 연합뉴스

세줄 요약 세종시가 ‘대한민국 지속 가능 도시 평가’에서 3년 연속 광역지자체 1위를 지켰다. 종합 66.3점으로 가장 높았고, 행정수도 완성 기대를 반영한 미래 성장 부문에서 75.6점을 받아 두드러졌다. 시는 생활 서비스 접근성과 도시환경을 더 보완할 계획이다. 세종시, 지속 가능 도시 평가 3년 연속 1위

종합 66.3점, 미래 성장 부문 75.6점 최고점

생활 서비스·도시환경 보완 계획 발표

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세종시가 지속 가능 도시 평가에서 3년 연속 1위로 평가됐다.시는 2일 국회의원회관에서 열린 ‘제3회 대한민국 지속 가능 도시 평가 공동세미나 및 시상식’에서 종합 점수 66.3점으로 광역지자체 가운데 가장 높았다. 행정수도 완성을 비롯한 도시의 성장 잠재성을 입증하면서 미래 성장 부문에서 최고점인 75.6점을 받았다. 도시 안전과 환경 부문도 64.4점으로 도시의 지속가능성을 뒷받침했다.한국지역경영원은 전국 243개 광역·기초자치단체를 대상으로 삶의 질과 미래 성장, 안전 환경 등 3개 부문 33개 지표로 지역의 미래 지속가능성을 평가하고 있다.시는 이번 평가 결과를 바탕으로 생활 서비스의 접근성을 높이고 지속 가능한 도시환경을 조성하는 등 성장 기반과 시민 삶의 질을 높일 수 있는 정책을 보완한다는 계획이다.조상호 세종시장은 “3년 연속 전국 1위는 세종의 지속 가능한 성장 노력을 인정받은 결과”라며 “행정수도 완성과 주거·의료·생활환경 개선 등 시민이 체감하는 도시 정책을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.시상식 후에는 각계 전문가가 참여해 지속 가능 도시에 대한 정책 방향과 지방행정 혁신 방안을 주제로 토론회도 진행했다.