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충남도, 정부예산 확보 ‘총력전’…구본영 부지사 기획예산처 방문

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-08-07 16:02
수정 2026-08-07 16:02
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세줄 요약
  • 정부예산 확보 위한 충남도 총력 방문
  • 국립호국원·내포캠퍼스 등 7건 건의
  • 361억원 반영 요청과 협의 지속
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구본영 충남도 정무부지사(오른쪽)가 정향우 기획예산처 사회예산심의관에게 도의 주요 사업을 설명하고 정부 차원의 지원을 요청하고 있다. 도 제공
구본영 충남도 정무부지사(오른쪽)가 정향우 기획예산처 사회예산심의관에게 도의 주요 사업을 설명하고 정부 차원의 지원을 요청하고 있다. 도 제공


박수현 충남도지사에 이어 충남도 지휘부가 잇따라 정부 부처를 방문하며 내년 정부예산 확보에 속도를 내고 있다.

도에 따르면 구본영 정무부지사가 7일 정향우 기획예산처 사회예산심의관을 만나 지역 미래 인재 양성 및 문화 경쟁력 강화 등 도의 주요 사업을 설명하고 정부 차원의 적극 지원을 요청했다.

도가 건의한 주요 사업은 △충남권 국립호국원 조성 △충남대 내포캠퍼스 설립 △국립역사문화권진흥원 설립 △국립국악원 서산분원 건립 등 7건이다. 반영을 요청한 내년 국비 규모는 361억원이다.

국립역사문화권진흥원은 ‘역사문화권 정비 등에 관한 특별법’ 개정으로 설립 근거가 마련된 사업이다. 전국 9개 역사문화권의 조사·연구와 정비, 콘텐츠 산업화를 총괄하는 국가 거점기관이다.

이와 함께 충남대 내포캠퍼스 설립 등 지역 균형 발전 핵심 사업의 필요성을 강조했다.

도는 백제문화 명품 야간 상설 공연, 케이(K)-헤리티지 밸리, 국립국악원 서산분원 건립 등 문화 분야 사업에 대한 지원도 건의했다.

구 부지사는 “충남의 핵심 현안 사업은 지역 발전을 넘어 국가 균형 발전과 미래 경쟁력 확보를 위한 기반”이라며 “정부 예산안에 주요 사업이 최대한 반영될 수 있도록 중앙 부처와 긴밀히 협의하고 예산 확정까지 모든 행정력을 집중할 것”이라고 말했다.
홍성 이종익 기자
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