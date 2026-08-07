충남도, 정부예산 확보 ‘총력전’…구본영 부지사 기획예산처 방문

세줄 요약 충남도 지휘부가 잇따라 정부 부처를 찾아 내년 국비 확보에 속도를 낸다. 구본영 정무부지사는 기획예산처를 방문해 국립호국원 조성, 충남대 내포캠퍼스 설립, 국립역사문화권진흥원 설립 등 7개 사업의 필요성을 설명하고 361억원 반영을 요청한다. 정부예산 확보 위한 충남도 총력 방문

국립호국원·내포캠퍼스 등 7건 건의

361억원 반영 요청과 협의 지속

이미지 확대 구본영 충남도 정무부지사(오른쪽)가 정향우 기획예산처 사회예산심의관에게 도의 주요 사업을 설명하고 정부 차원의 지원을 요청하고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 구본영 충남도 정무부지사(오른쪽)가 정향우 기획예산처 사회예산심의관에게 도의 주요 사업을 설명하고 정부 차원의 지원을 요청하고 있다. 도 제공

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박수현 충남도지사에 이어 충남도 지휘부가 잇따라 정부 부처를 방문하며 내년 정부예산 확보에 속도를 내고 있다.도에 따르면 구본영 정무부지사가 7일 정향우 기획예산처 사회예산심의관을 만나 지역 미래 인재 양성 및 문화 경쟁력 강화 등 도의 주요 사업을 설명하고 정부 차원의 적극 지원을 요청했다.도가 건의한 주요 사업은 △충남권 국립호국원 조성 △충남대 내포캠퍼스 설립 △국립역사문화권진흥원 설립 △국립국악원 서산분원 건립 등 7건이다. 반영을 요청한 내년 국비 규모는 361억원이다.국립역사문화권진흥원은 ‘역사문화권 정비 등에 관한 특별법’ 개정으로 설립 근거가 마련된 사업이다. 전국 9개 역사문화권의 조사·연구와 정비, 콘텐츠 산업화를 총괄하는 국가 거점기관이다.이와 함께 충남대 내포캠퍼스 설립 등 지역 균형 발전 핵심 사업의 필요성을 강조했다.도는 백제문화 명품 야간 상설 공연, 케이(K)-헤리티지 밸리, 국립국악원 서산분원 건립 등 문화 분야 사업에 대한 지원도 건의했다.구 부지사는 “충남의 핵심 현안 사업은 지역 발전을 넘어 국가 균형 발전과 미래 경쟁력 확보를 위한 기반”이라며 “정부 예산안에 주요 사업이 최대한 반영될 수 있도록 중앙 부처와 긴밀히 협의하고 예산 확정까지 모든 행정력을 집중할 것”이라고 말했다.