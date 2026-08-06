수상레저와 맥주로 더위 싹…‘홍천강 물마실’ 내일 개막

세줄 요약 강원 홍천군이 7~9일 토리숲 홍천강에서 수상레저 프로그램 ‘홍천강 물마실’을 연다. 별빛 음악 맥주축제와 연계해 카약, 패들보드, 노을 요가를 체험하고 하이트진로 강원공장 견학과 전통시장 탐방도 한다. 참가비 1만원은 전액 홍천사랑상품권으로 돌려줘 사실상 무료다. 홍천강 물마실 7~9일 토리숲서 개최

카약·패들보드·노을 요가 체험 연계

공장 견학·전통시장 탐방도 포함

이미지 확대 강원 홍천군이 주최, 강원관광재단이 주관하는 ‘2026 홍천강 물마실’ 포스터. 홍천군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 홍천군이 주최, 강원관광재단이 주관하는 ‘2026 홍천강 물마실’ 포스터. 홍천군 제공

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강원 홍천군은 수상레저 프로그램인 ‘홍천강 물마실’을 오는 7~9일 토리숲 홍천강에서 개최한다고 6일 밝혔다.9일까지 열리는 홍천강 별빛 음악 맥주축제와 연계한 체험형 관광 콘텐츠로 군이 주최하고, 강원관광재단이 주관한다.물마실 참가자는 홍천강에서 카약과 패들보드를 즐기고, 저녁 노을을 배경으로 요가 체험도 하며 여름 추억을 만들 수 있다. 또 홍천에 소재한 국내 최대 규모의 하이트진로 강원공장을 견학하고, 전통시장을 탐방할 수도 있다.참가 신청은 네이버 스마트스토어를 통해 선착순으로 받고, 참가비는 1만원이다. 참가비 전액은 지역화폐인 홍천사랑상품권으로 돌려줘 사실상 무료다.전통시장에서 소비한 영수증을 제시하면 추첨을 통해 타포린백, 1인용 방석, 종이 방향제 중 하나를 경품으로 받는 이벤트도 진행된다.군 관계자는 “수려한 자연과 다채로운 체험을 결합한 체류형 관광 상품을 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.