수도권 63%에 폭염중대경보… 야구 이틀간 전 경기 취소

경복궁 수문장 교대의식 행사 중단

경남 가축 5만·남해안 어류 3만 폐사

최고기온 평년보다 최대 6도 높아

열대야 일수도 12일로 ‘역대 최장’

이미지 확대 더위 피해 해외로? 어르신은 공항으로… 어르신들이 5일 인천국제공항 제2여객터미널에서 더위를 피해 쉬고 있다. 최근 연일 폭염이 이어지면서 마땅한 피서지를 찾지 못한 어르신들이 쾌적한 실내환경과 편의시설을 갖춘 공항으로 발걸음을 옮기고 있다. 이날 서울과 인천, 충청권 등 전국 곳곳에 폭염특보 최고 단계인 폭염중대경보가 잇따라 발효됐다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 더위 피해 해외로? 어르신은 공항으로… 어르신들이 5일 인천국제공항 제2여객터미널에서 더위를 피해 쉬고 있다. 최근 연일 폭염이 이어지면서 마땅한 피서지를 찾지 못한 어르신들이 쾌적한 실내환경과 편의시설을 갖춘 공항으로 발걸음을 옮기고 있다. 이날 서울과 인천, 충청권 등 전국 곳곳에 폭염특보 최고 단계인 폭염중대경보가 잇따라 발효됐다.

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세줄 요약 수도권 63%와 충청 일부에 폭염중대경보가 내려졌다. 전국은 40도 안팎의 더위와 열대야로 신음했고, 온열질환자는 2441명, 사망자는 21명으로 늘었다. KBO는 이틀간 전 경기를 취소했고 경복궁 수문장 교대 의식도 멈췄다. 수도권·충청 폭염중대경보 확대 발령

온열질환자 2441명, 사망자 21명 집계

프로야구 전 경기 취소, 경복궁 행사 중단

2026-08-06 12면

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극한 폭염이 전국을 가마솥처럼 달구고 있다. 수도권 60% 이상 지역과 충청 지역이 최상위 폭염특보인 폭염중대경보 아래 놓이게 됐다. 5~6일 모든 프로야구 경기가 취소됐고, 서울 경복궁 수문장 교대 의식 행사도 중단됐다.기상청은 5일 경기 광명·연천·포천·가평·남양주·의왕·화성·양평 동부·양평 서부와 충남 청양, 인천 남부에 폭염특보 최고 단계인 폭염중대경보를 추가 발령했다. 서울 전역 등 기존에 폭염중대경보가 내려지고 해제되지 않은 지역까지 합치면 수도권(서해5도 포함) 육상 기상특보 구역 48곳 가운데 62.5%인 30곳에 폭염중대경보가 내려진 상황이다. 나머지 18개 구역에는 폭염경보가 발효 중이다.올 들어 전국 폭염일수는 전날까지 13.1일로 집계됐다. 같은 기간으로 볼 때 역대 4위지만, 곳곳에서 40도에 육박하는 고온이 이어지는 데다 밤에도 열대야가 계속돼 사람들이 체감하는 폭염의 강도는 예년보다 훨씬 심하다.이날 낮 최고기온은 경기 양주 41.5도, 하남 39.6도, 서울 39.2도, 경남 합천·강원 홍천 38.2도 등으로 전국 곳곳에서 높게 나타났다. 전국 대부분 지역에 열대야 주의보도 계속 발효 중이다. 평균 밤 최저기온이 25도 이상으로 관측된 열대야 일수는 지난 4일까지 12.1일로, 역대 최대 일수를 경신하고 있다.이번 주 예상 최고기온은 평년(1991~ 2020년)보다 최대 6도는 더 오를 전망이다. 전국 낮 최고기온은 6일 30~39도, 7일 31~39도, 8일 27~36도로 예보됐다.전국에서 온열질환 사망자와 피해자도 늘고 있다. 질병관리청에 따르면 올해 5월 15일부터 전날까지 집계된 누적 온열질환자는 2441명, 사망자는 21명이다. 특히 고령층이 많은 농촌이 최대 폭염 취약지역으로 지목되고 있다.전북 지역 온열질환 추정 사망자는 모두 5명으로 지난해(5월 15일~9월 25일) 1명에 비해 크게 늘었다. 사망자는 모두 70대 이상 노인들이다. 충북 역시 온열질환자 발생 수가 100명을 넘어섰고, 처음으로 사망자도 나왔다.경남 지역에선 폭염으로 폐사한 가축이 5만 마리를 넘어서고, 남해안에서는 양식어류 3만 3000여마리가 폐사했다는 신고가 접수됐다.살인적인 폭염은 프로야구도 멈춰 세웠다. 한국야구위원회(KBO)는 5일과 6일 열릴 예정이던 모든 프로야구 경기를 취소했다. 올해 폭염으로 취소된 경기는 15경기로 늘어났다. 프로축구는 1·2부 주말 전 경기를 30분 지연 개최한다.외국인 관광객들한테 큰 인기를 누리던 경복궁 수문장 교대 의식 행사도 중단됐다. 국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 “폭염중대경보가 해제될 때까지 야외 출연자와 관람객의 온열질환 예방과 안전 확보를 위해 경복궁 일대 모든 야외 행사를 중단한다”고 밝혔다.