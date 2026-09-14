“내 남편이랑 바람났지?” 이웃 찾아가 대변 던지고 도주한 아내 최후 [월드픽]

세줄 요약 미국 플로리다 마이애미에서 50대 여성이 남편과 부적절한 관계를 맺었다고 의심한 이웃 집에 찾아가 인분을 투척해 체포됐다. 여성은 변기가 고장 나 양동이를 쓰다가 배설물을 처리하며 이웃을 응징하기로 했다고 진술했다. 마이애미서 50대 여성 인분 투척 체포

남편 불륜 의심해 이웃집 찾아간 사건

주거침입·폭행 혐의로 구속 수감

이미지 확대 미국 플로리다주 마이애미에서 한 50대 여성이 남편과 부적절한 관계를 맺었다고 의심해 이웃 주민에게 대변을 투척한 혐의로 경찰에 체포됐다. 사진은 이르시 마차도 리베라(50). 마이애미 데이드 교정국 닫기 이미지 확대 보기 미국 플로리다주 마이애미에서 한 50대 여성이 남편과 부적절한 관계를 맺었다고 의심해 이웃 주민에게 대변을 투척한 혐의로 경찰에 체포됐다. 사진은 이르시 마차도 리베라(50). 마이애미 데이드 교정국

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미국 플로리다주 마이애미에서 한 50대 여성이 남편과 부적절한 관계를 맺었다고 의심해 이웃 주민에게 대변을 투척한 혐의로 경찰에 체포됐다.14일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 마이애미 데이드 카운티 경찰은 주거침입 및 폭행 혐의로 여성 이르시 마차도 리베라(50)를 구속 수감했다.경찰과 현지 매체 보도에 따르면 리베라는 지난 7일 이웃 주민의 집을 찾아가 변기로 쓰던 양동이에 담긴 인분을 투척한 혐의를 받고 있다.당시 리베라는 집 안의 변기가 고장 나 양동이를 임시 화장실로 사용하고 있었던 것으로 전해졌다.리베라는 남편과 피해 여성이 부적절한 관계라고 의심해 오던 중 양동이에 찬 배설물을 처리하는 김에 이웃을 응징하기로 마음먹었다고 경찰에 진술했다.리베라는 오물이 담긴 양동이를 들고 이웃집 문을 두드려 피해자가 문을 열자마자 불륜을 추궁하며 집 안으로 밀고 들어갔다. 이어 피해자에게 인분을 뒤집어씌운 뒤 도주했다.리베라는 피해 여성이 과거 악취 문제로 자신을 향해 야구방망이를 휘둘렀다고 주장했다.사건을 담당한 민디 글레이저 판사는 기소 전 심리에서 “남편과 관계를 가졌다고 의심해 남의 집에 무단으로 침해해 인분을 투척한 매우 이례적인 사건”이라고 밝혔다.현지 매체들에 따르면 리베라는 현재 보석 없이 수감된 상태로 조사를 받고 있다.