폭염·가뭄 비상…경북도, 국비 17억원 투입해 농업용수 확보

세줄 요약 경북도가 폭염과 강수 부족으로 심화한 가뭄에 대응해 재난안전 특별교부세 15억원과 용수개발사업비 2억원 등 국비 17억원을 확보했다. 포항·경주·영천 등 동남부 지역에 양수 장비, 하천 굴착, 살수차 임차를 우선 투입해 농업용수를 공급할 계획이다. 국비 17억원 확보, 가뭄 대응 재원 마련

포항·경주·영천 중심 단기 용수 공급 추진

저수율·토양수분 점검하며 맞춤 대책 마련

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경북도는 폭염과 강수 부족으로 인한 가뭄에 대응하기 위해 재난안전 특별교부세 15억원과 가뭄대비 용수개발사업비 2억원 등 모두 17억원을 확보했다고 5일 밝혔다.이번에 확보한 국비는 가뭄이 극심한 포항, 경주, 영천 등 동남부 지역을 중심으로 양수 장비 운용, 하천 굴착, 살수차 임차 등 단기간에 농업용수를 공급할 수 있는 사업에 우선 투입한다.도는 시군, 한국농어촌공사 등과 함께 저수지 저수율과 토양 유효 수분율 등 주요 가뭄 지표를 면밀히 살펴 지역 여건에 맞는 용수 공급 대책을 추진할 계획이다.올해 도내 누적 강수량은 평년의 73.5% 수준에 그치고 있으며, 농업용 저수지 저수율도 평년의 74.9% 수준으로 가뭄이 이어지고 있다.밭 토양 유효 수분율은 42.7%로 ‘주의’ 단계에 진입해 지속적인 관리가 필요한 상황이다.수분율 단계는 관심, 주의, 경계, 심각 4단계로 나뉜다.도는 연일 이어지는 폭염과 강수 부족으로 토양 수분 감소가 빨라지면서 농작물 생육 저하 등 영농 피해 발생 가능성이 커질 것으로 보고 대응에 나섰다.박찬국 경북도 농축산유통국장은 “확보한 재원을 적기에 투입하고 가용한 모든 자원을 활용하는 등 농업용수를 안정적으로 공급해 가뭄 피해를 최소화하겠다”고 말했다.