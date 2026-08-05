청양에 충남권 첫 ‘폭염중대경보’…최고 38℃ 이상 우려

세줄 요약 청양군에 충남권 첫 폭염중대경보가 내려졌다. 폭염특보제 도입 18년 만에 강화된 최상위 경고단계로, 5일 오전 발효됐다. 최근 6일간 체감온도 35도 이상이 이어졌고, 38도 이상 더위가 예상돼 주의가 필요하다. 충남권 첫 폭염중대경보 발령

청양군, 38도 이상 무더위 우려

폭염특보 15일째 지속 중

이미지 확대 폭염 그래픽. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 폭염 그래픽. 서울신문DB

이미지 확대 역대급 폭염이 이어지는 한 상인이 더위를 식히고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 역대급 폭염이 이어지는 한 상인이 더위를 식히고 있다. 서울신문DB

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충남 청양군에 5일 최상위 폭염특보인 폭염중대경보가 발령됐다. 충남권에 폭염중대경보가 내려진 것은 처음이다.대전지방기상청은 이날 오전 10시로 청양군에 ‘폭염중대경보’를 발표했다. 발령된 폭염중대경보는 오전 11시 발효된다.폭염중대경보는 폭염특보제도 도입(2008년) 이후 18년 만에 강화·신설된 최상위 경고단계로 올해 6월 1일 시행됐다.청양군은 7월 30일부터 8월 4일까지 6일간 일최고체감온도 35℃ 이상이 관측됐다.4일에 이어 5일 일최고체감온도가 38℃ 이상 또는 일최고기온 39℃ 이상 오를 것으로 예상됨에 따라 폭염중대경보가 발표됐다.청양군은 최근 10년간(2016~2025년) 폭염경보 최장 지속일수가 28일에 달하는 등 충남권 내에서 폭염 강도가 높은 지역이다.올해 7월 22일에 폭염주의보가 발표되어 7월 28일에 폭염경보로 변경된 후 15일째 폭염특보가 지속되고 있다.대전지방기상청 관계자는 “충남권은 4일부터 하층에서 동풍 계열의 바람이 산맥을 넘어 불면서 일부 지역에는 기온이 더욱 올랐다”며 “폭염중대경보급 무더위는 이번 주까지 이어질 가능성이 있어 발표되는 최신 기상정보를 반드시 참고해 달라고” 당부했다.