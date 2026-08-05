살인적인 폭염, 프로야구도 멈춰세웠다

KBO, 5~6일 모든 경기 취소하기로

이미지 확대 폭염 그래픽. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 폭염 그래픽. 서울신문DB

이미지 확대 프로야구 KBO리그 NC 다이노스와 두산 베어스의 경기가 폭염으로 취소된 4일 서울 송파구 잠실야구장 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 프로야구 KBO리그 NC 다이노스와 두산 베어스의 경기가 폭염으로 취소된 4일 서울 송파구 잠실야구장 모습. 연합뉴스

세줄 요약 살인적 폭염이 이어지자 KBO가 프로야구 운영을 전면 재검토했다. 5~6일 1·2군 전 경기를 취소하고, 6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 단계별 경기 운영과 안전 대책을 논의하기로 했다. 인천 경기에서는 온열질환 의심 환자와 쓰러진 관중까지 나왔다. 폭염 확산으로 프로야구 일정 전면 중단

KBO, 5~6일 1·2군 전 경기 취소 결정

긴급 회의 열고 폭염 대응책 재검토

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살인적인 폭염이 결국 프로야구를 멈춰세웠다.며칠째 40도에 육박하는 찜통더위가 이어지자 결국 한국야구위원회(KBO)가 결단을 내렸다.KBO는 5일 “전국적으로 폭염이 지속되면서 관람객 및 선수단의 안전 위험 상황이 발생함에 따라 이를 엄중하게 인식하고 구단 단장 및 프로야구 선수협회 관계자들이 참석하는 긴급 실행위원회를 6일 개최한다”고 밝혔다. KBO는 관중과 선수단의 안전을 최우선으로 고려해 폭염 관련 종합 운영 방침과 안전 대책을 논의할 예정이다.또한 종합 대책이 수립될 때까지 5∼6일 프로야구 1, 2군 전 경기를 취소했다. 사상 초유의 일이다. NC 다이노스와 KIA 타이거즈는 5경기 연속 폭염으로 경기를 치르지 못하게 됐다. 올해 폭염으로 취소된 경기는 15경기로 전체 취소 경기(40경기)의 37.5%에 달한다.지난주 남부지방을 강타한 폭염이 북상하면서 전국이 들끓는 가마솥을 방불케하자 KBO 사무국은 4일 폭염 단계별로 세분화한 경기 운영 세칙을 발표했다. 폭염주의보가 내려졌을 땐 경기를 정상 개최하고 폭염 경보가 발효되면 홈 구단의 의견을 반영해 최대 1시간까지 경기를 늦게 시작하도록 했다.가장 심각한 단계인 폭염중대경보가 발효될 경우 안전을 최우선으로 생각해 경기를 오후 1시 이전에 취소하기로 했다. 폭염중대경보는 일 최고 체감온도 35도 이상이 이틀 이상 관측된 지역에서 최고 체감온도가 38도 이상이거나 최고기온이 39도 이상 상황이 예상되면 발령된다.이 조치에 따라 이날 예정됐던 NC 다이노스-두산 베어스(서울 잠실구장), kt wiz-KIA 타이거즈(광주 기아챔피언스필드) 경기가 취소됐다. 폭염중대경보 발효에 따른 첫 취소 사례였다.그러나 취소되지 않은 경기에서 사고가 터졌다. 인천 SSG랜더스필드에서는 LG 트윈스와 SSG 랜더스의 경기가 예정대로 열렸는데 무려 25명의 팬이 온열질환이 의심되는 증상으로 치료받았다. 8회 말에는 만 25세의 남성이 어지럼증을 느끼며 쓰러져 병원으로 후송되기도 했다. 이로 인해 9분 가량 경기가 중단됐다. 폭염중대경보가 안전의 마지노선은 아니었던 셈이다. KBO 사무국이 안전을 최우선에 두고 폭염 대책을 원점에서 전면적으로 재검토하기로 한 결정적인 이유다.