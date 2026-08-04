포항 산단 유휴부지 이용해 태양광 사업…“펀드 조성해 수익 창출”

세줄 요약 포항시가 산업단지 유휴부지를 활용한 ‘햇빛소득형 태양광 발전사업’을 추진한다. 현대제철 포항1공장 주차장과 옥상에 322㎾ 설비를 구축하고, 시민과 근로자가 참여하는 펀드로 사업비 일부를 조달해 안정적 수익을 공유하는 구조다. 산단 유휴부지 활용 태양광 사업 추진

시민·근로자 참여 펀드로 사업비 조달

연 10% 수익형 햇빛소득연금 운영

이미지 확대 경북 포항시청에서 4일 진행된 ‘경북 포항 스마트그린산단 햇빛소득형 태양광 발전사업’ 업무협약 체결식. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시청에서 4일 진행된 ‘경북 포항 스마트그린산단 햇빛소득형 태양광 발전사업’ 업무협약 체결식. 포항시 제공

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경북 포항에 산업단지 유휴부지를 활용해 시민과 산업단지 근로자가 직접 투자하고 발전 수익을 공유하는 ‘산단형 햇빛소득 태양광 사업’이 추진된다.포항시는 한국산업단지공단, 현대제철, 영남에너지서비스, SK이노베이션, 루트에너지 등과 ‘경북 포항 스마트그린산단 햇빛소득형 태양광 발전사업’ 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.사업을 통해 현대제철 포항1공장 주차장과 사무동 옥상 유휴부지에 약 322㎾ 규모의 지붕형 태양광 발전설비를 구축한다. 총사업비는 약 5억4400만원으로, 이 가운데 2억 2000만원은 시민과 산업단지 근로자가 참여하는 햇빛소득 펀드를 통해 조성할 계획이다.특히 펀드는 세전 연 10% 수준의 고정 수익률과 20년 원금균등상환 방식을 적용해 투자자에게 매월 안정적인 수익을 제공하는 ‘햇빛소득연금’ 형태로 운영된다. 1인당 최소 1만원부터 최대 500만원까지 투자할 수 있으며, 금융감독 체계 안에서 안전하게 운영한다.시는 사업 인허가가 완료되는 오는 9월 펀드 심사와 발전 SPC(특수목적법인) 구성을 마친 뒤 10월부터 시민 대상 설명회와 펀드 모집에 착수할 계획이다. 연내 태양광 발전시설 준공을 목표로 하고 있으며, 상업 운전 개시와 함께 첫 이자 지급이 이뤄질 예정이다.박용선 포항시장은 “유휴 자산을 활용해 시민과 근로자가 발전 수익을 함께 나누는 전국 최초의 산단형 햇빛소득 모델”이라며 “철강산단의 에너지 자립과 탄소중립을 선도하고 지역경제 선순환을 이끄는 전국적인 모범 사례로 만들어 가겠다”고 말했다.