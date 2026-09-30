모로코 첫 여성 총리, 100주년 월드컵 성공 개최할까[월드핫피플]

세줄 요약 모로코에서 사상 첫 여성 총리로 파티마 엘만수리가 지명됐다. 그는 청년 실업 해소와 경제성장, 물가 안정, 100만개 일자리 창출을 약속했다. 2030 월드컵 공동 개최를 성공적으로 치러야 하는 중책도 맡았다. 모로코 첫 여성 총리 엘만수리 지명

청년 실업 해소와 100만 일자리 공약

2030 월드컵 공동 개최 성공 과제

이미지 확대 파티마 에자흐라 엘만수리(오른쪽) 모로코 신임 총리가 29일 국가위원회 회의에 참석하고 있다. 라바트 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 파티마 에자흐라 엘만수리(오른쪽) 모로코 신임 총리가 29일 국가위원회 회의에 참석하고 있다. 라바트 EPA 연합뉴스

이미지 확대 스페인 세우타의 베니테스 해변에서 경찰관들이 29일 모코로에서 이주한 난민 캠프를 부수고 있다. 세우타 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 스페인 세우타의 베니테스 해변에서 경찰관들이 29일 모코로에서 이주한 난민 캠프를 부수고 있다. 세우타 EPA 연합뉴스

이미지 확대 29일 모로코에서 스페인령 세우타로 최근 대규모로 이주한 난민들이 해변에 텐트촌을 이루고 있다. 세우타 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 29일 모로코에서 스페인령 세우타로 최근 대규모로 이주한 난민들이 해변에 텐트촌을 이루고 있다. 세우타 로이터 연합뉴스

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북아프리카의 이슬람 국가인 모로코에서 사상 처음으로 여성 총리가 탄생했다.모로코 일간 헤스프레스는 29일(현지시간) 모하메드 6세 국왕이 신뢰현대당(PAM) 소속 파티마 에자흐라 엘만수리(50) 국토계획 담당 장관 겸 마라케시 시장을 이날 총리로 지명했다고 전했다.엘만수리 총리는 “우리나라 역사상 최초로 여성이 정부 수장의 책임을 맡은 역사적 순간이며 모든 모로코 여성에게 자랑스러운 일”이라며 “특히 청년들의 기대를 만족시키기 위한 현실적 해법을 제시할 것”이라고 취임 소감을 밝혔다.그는 2021년 지명된 나즐라 부덴 롬단 튀니지 총리에 이은 아랍권의 두 번째 여성 총리다.입헌군주제 국가인 모로코에서는 국왕이 최대 다수당의 대표를 총리로 지명한다.지난달 23일 총선에서 PAM은 전체 395석 가운데 97석을 얻어 제1당이 됐지만, 두번째로 많은 66석을 차지한 독립국민연합(RNI) 등과 연정을 구성하는 것이 최우선 과제다.지난 7월 수만 명의 모로코 젊은이들이 높은 실업률에 분노하며 스페인령 세우타로 몰려들어 국제 난민 문제를 낳았다.엘만수리 총리는 5년 임기 동안 경제성장률 5%, 물가상승률 2%, 최소 100만개 일자리 창출을 공약했는데, 이를 통해 젊은 층의 불만을 잠재울 수 있을지 주목된다.특히 대회 100주년을 맞아 아프리카와 유럽이 공동 개최하는 2030 월드컵을 성공적으로 치러야 하는 것도 신임 총리의 어깨를 무겁게 한다.모로코는 북아프리카 최초로 스페인, 포르투갈과 함께 월드컵을 여는데, 11만석 규모의 세계 최대 경기장을 건설하는 등 이번 대회를 국가 현대화의 기회로 삼고 있다.변호사 출신인 엘만수리 총리는 2009년 마라케시의 첫 여성 시장이 된 뒤 2021년 재선에 성공했다. 아버지도 저명한 변호사인 명문가 출신으로 프랑스와 미국에서 유학했다.모로코의 수도는 라바트지만 국가를 대표하는 핵심 도시인 마라케시 시장직은 그의 총리 임명에 강력한 발판이 됐다.부동산 전문 변호사로 일했던 엘만수리는 공직자로 재직하며 사적 이익을 취했다는 이해 충돌 논란과 함께 부정 선거 의혹에도 시달렸다.마라케시 인근의 대규모 토지 매각과 부동산 거래로 가족이 막대한 부를 쌓았으며, 2009년 처음 마라케시 시장에 당선됐을 때는 부정 선거로 1심에서 선거 무효 판결이 내려지기도 했다.그는 자신의 총리 임명을 두고 국왕의 여성에 대한 믿음 때문이라고 했지만, 기득권 출신이란 배경 탓에 대다수 모로코 여성의 현실을 반영하지 못한다는 지적도 있다.