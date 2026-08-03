무더위 날려버릴 ‘전북 야간 관광’이 뜬다

세줄 요약 전북도가 기록적 폭염에 대응해 전주 야간관광특화도시와 무주·부안 야간관광진흥도시를 중심으로 여름철 야간 콘텐츠를 선보였다. 전주천과 한옥마을에서는 달빛한잔, 윤슬마켓, 심야극장이 열리고 무주 구천동과 부안 해변에서도 공연과 체험이 이어졌다. 전북도, 폭염 대응 야간관광 콘텐츠 집중 운영

전주·무주·부안, 지역별 특색 살린 프로그램 마련

체류시간 확대와 지역경제 활성화 기대

이미지 확대 전북 야간관광. 전북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 전북 야간관광. 전북도 제공

이미지 확대 부안 비치펍. 전북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 부안 비치펍. 전북도 제공

이미지 확대 전주 윤슬마켓. 전북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 전주 윤슬마켓. 전북도 제공

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전북도가 기록적인 폭염에 대응한 야간 콘텐츠로 관광 활성화에 나선다.전북도는 여름 휴가철에 전주 야간관광특화도시와 무주·부안 야간관광진흥도시를 중심으로 다양한 야간관광 프로그램을 운영한다고 3일 밝혔다.전주에서는 전주천과 한옥마을 일원에서 야간관광 프로그램이 운영된다. 매주 금요일과 토요일 오후 5시부터 ‘하이라이트 전주! 달빛한잔’과 ‘윤슬마켓’, ‘맛있는 전주 심야극장’이 열린다. ‘달빛한잔’은 전주천을 배경으로 맥주와 먹거리, 버스킹 공연을 즐길 수 있고, ‘윤슬마켓’은 지역 작가와 청년 셀러들이 참여하는 야외 마켓이다. ‘맛있는 전주 심야극장’은 캠핑 콘셉트의 야외 상영관에서 영화와 전주 로컬푸드를 함께 즐기는 체험형 프로그램이다.무주에서는 오는 15일 구천동 계곡에서 버스킹 공연과 공예 체험 등이 진행된다. 이 기간 전북도 무형유산인 안성낙화놀이도 함께 펼쳐진다.부안에서는 해변 야간 프로그램이 운영된다. 변산해수욕장에서는 7월 24일부터 8월 17일까지 매일 오후 7시 ‘변산 비치파티’가 열리고 있다. 격포해수욕장 광장에서는 매일 밤 8시 DJ 퍼포먼스와 라이브 공연으로 꾸며진 ‘격포 오션 바이브’, 모항해수욕장에서는 매주 목요일부터 일요일까지 ‘모항 비치 버스커스’가 운영돼 관광객들을 맞이한다.도는 지역별 관광자원을 활용한 야간 콘텐츠가 관광객의 체류 시간을 늘리고 지역 경제 활성화로 이어질 것으로 기대한다.도 관계자는 “전주는 도심의 감성을, 무주는 자연과 전통문화를, 부안은 서해의 아름다운 풍경을 활용한 차별화된 야간관광 콘텐츠를 준비했다”며 “올여름 전북에서 지역의 매력이 담긴 야간 프로그램을 즐기며 특별한 여행을 경험하길 바란다”고 말했다.