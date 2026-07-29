양양 목재문화체험장 10월 임시개장…“가족 복합문화공간”

이미지 확대 강원 양양군이 10월 임시 운영에 들어가는 목재문화체험장. 양양군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 양양군이 10월 임시 운영에 들어가는 목재문화체험장. 양양군 제공

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강원 양양군은 새롭게 지은 목재문화체험장을 오는 10월부터 시범 운영한다고 29일 밝혔다.군은 2022년 1월 화재로 전소된 목재문화체험장을 허물고 그 자리에 61억5600만원을 들여 재건축했다. 정식 개장은 내년 1월로 예정됐다.목재문화체험장은 목재를 활용한 체험과 교육 프로그램을 운영하는 공간과 휴식·놀이 공간으로 구성됐다. 프로그램은 전문기관이 맡아 연령별로 운영한다.군 관계자는 “단순히 전시물을 관람하거나 일회성 체험을 하는 시설이 아닌 부모와 아이가 함께 즐기는 복합문화공간이 될 것”이라며 “시범 운영을 통해 운영체계를 정비해 정식 개장하겠다”고 말했다.